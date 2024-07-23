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TSIA 年會預定11月舉辦 波士頓顧問公司與聯發科演講

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

台灣半導體產業協會（TSIA）23日更新第109期(7月號)簡訊電子書，其中提到2024 年 TSIA 年會已確定於 11 月 7 日舉辦，並預定波士頓顧問公司與聯發科演講。

依據TSIA說明，年會假新竹國賓大飯店舉辦，這場年度的最大活動今年將以「台灣半導體產業的競爭力、挑戰與機會」為主軸，邀請波士頓顧問公司（BCG）徐瑞廷董事總經理暨資深合夥人擔任專題演講嘉賓。聯發科技將就「推進 AI 加速計算：半導體與 IC 設計創新的角色」為主題，邀請專家進行精彩論壇。而為擴大會員服務，今年活動中也特別規劃現場展示攤位，提供會員與客戶互動的機會。

世界半導體貿易統計協會（WSTS）最新的預測資料已於6月出爐，本期「專題報導」單元特別邀請旺宏電子周志鴻專案副處長（WSTS Asia Pacific Vice Chairman）分享其參加 WSTS 春季市場預測會議之內容及心得。另外，世界半導體理事會（WSC, World Semiconductor Council）之年度 CEO 大會於 6 月在日本宮崎舉行，會中完成 WSC 今年度對政府的產業政策建言。

TSIA 並預告，近期活動還包括８月 8 日舉辦之「汽車電子交流座談會」，8 月 14 日舉辦之「IC 設計研討會」、8 月 16 日舉辦之「TSIA 2024 Q2 IC 產業動態觀察與展望暨專題研討會」等。

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