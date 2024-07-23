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MIC 調查網友玩手遊「輕度遊玩」 每月課金300-1,000元

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

資策會產業情報研究所（MIC）發布數位遊戲消費者調查，台灣有高達69%網友有遊玩數位遊戲的習慣，常遊玩類型以手機遊戲（77%）居冠，大幅領先其他如電腦遊戲（25％）、主機遊戲（17%）、網頁遊戲（12%），全年齡層都玩手遊，其中36-55歲更是超過八成。

調查顯示，手遊與其他遊戲類型相比，近三年呈現擴大趨勢，與電腦遊戲的差距已從2021年23%擴大到2023年52%。觀測玩家遊戲時長，可發現每日玩2小時內的「輕度遊玩」愈來愈明顯，近八成玩家每日遊戲時長介於2小時內，年成長5%。資深產業分析師張真瑜表示，玩家日常娛樂眾多，長、短影音與社群媒體都會分散玩家對於遊戲的注意力，輕度遊玩趨勢持續之下，預期手遊仍是未來長期的消費者首選。

調查玩家遊戲付費行為，資策會MIC表示54%玩家沒有付費習慣，有付費者的常購買模式依序為「一次性買斷（19%）、遊戲商城（16%）、單次使用付費（15%）、訂閱制（9%）與DLC（8%）」。整體玩家的每月付費金額，最多數人（44%）付費介於300-1,000元，而每月付費1,000-3,000元、3,000元以上玩家各占21%與7%。觀測付費動機，前五名依序為「解鎖更多遊戲內容、購買新的資源/工具/武器、獲得個性化角色道具/服裝/皮膚、購買限量版遊戲功能與道具、減少等待時間加速過關」。除此，臺灣整體玩家有51%曾參與遊戲消費或活動，前五名參與類型依序為「觀看遊戲實況、觀看遊戲相關動漫、觀看遊戲相關影音、觀看電競比賽、購買模型/公仔」。

觀測手遊付費習慣，資深產業分析師張真瑜分析，有61%手遊玩家只想玩免費遊戲，比重較前年下滑5%，針對願意付費者，手遊玩家最常付費模式為透過遊戲商城，最多數手遊玩家（64%）每月付費低於500元，15%付費介於500-1,000元，而每月付費1,000元以上者占21%。

手遊 消費

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