AWS 高峰會／香港與台灣總經理王定愷強調 上雲其實很安全

微軟公司（Microsoft）19日大當機，因美國資安公司 CrowdStrike 發布的軟體更新出問題，引發史上最大IT災難事件，也引發各界對上雲的穩定度和資安的疑問。AWS SUMMIT TAIPEI 23日登場，AWS 香港暨台灣總經理王定愷表示，企業上雲是趨勢，其實非常穩定，AWS 的資安與系統維護能力，確保不發生低級錯誤，例如離職IT員工還能用舊的帳號密碼登入，是不可能的。

AWS 今年6月宣布新的區域級雲端資料中心「AWS 亞太（台北）區域」，將在台灣落地。中華電信總經理林昭陽今天也證實， 中華電信將參與 AWS 在台灣資料中心計畫，預計明年可提供企業客戶服務。

王定愷表示，目前正在針對機房使用方式進行概念驗證計畫，研究各種企業可能。他強調，AWS 過去在台灣機房沒有落地前，已經是台灣第一名公有雲業者，主要是企業客戶主打海外賺錢，去海外發展的戰略，靠 AWS 各地的系統服務，現在在台灣機房落地，將在台灣練習新技術，向全球市場發展。

他指出，AWS 在2006年推出第一個公有雲，7年後才有競爭對手問市。目前全球大型企業、90%的富比士AI 50企業都是 AWS 客戶，在中國大陸連小紅書也用 AWS，希望台灣新創也多利用 AWS 產品。

王定愷表示，亞馬遜經營多年來之所以「隔行不隔山」，因為每一步策略都有所本，老闆鼓勵員工發想並承擔風險，他指出，亞馬遜發射載人火箭，亞馬遜創辦人貝佐斯自己就是第一班的乘客。他提出 Amazon 內部策略四大方向，包括數據驅動，會以過去數據找出下一個商機所在；透過員工提案，以眾人力量想出未來發展方向；並且勇於失敗，承擔風險；從各種失敗經驗中學習改變與進步，得以飛輪加速，成功前行。

王定愷展示 AWS 在台灣的服務合作夥伴，強調上雲穩定且具備資訊安全，主要是確定資安政策。他表示，AWS 對上雲有四大觀念，第一是安全至上、Job Zero，不會有IT員工離開後還用舊帳號登入，而是身分權限全部消除，建立數據資安；第二是打破企業數據孤島，讓各部門數據共享，發展共同應用策略；第三是數據民主，將資訊數據下放給員工去思考應用；最後是全球落地、台灣出海，或是在台灣落地，而能在全球出海，是雲端讓企業全球化的最大表現。