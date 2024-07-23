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歐盟新法催生電池回收供應鏈 撼訊、台塑新智能搶上車

經濟日報／ 王郁倫/台北即時報導
撼訊總經理陳劍威表示，電池回收產業是可以做一輩子的生意，故決積極投入，未來將取得甲處執照。王郁倫／攝影
撼訊總經理陳劍威表示，電池回收產業是可以做一輩子的生意，故決積極投入，未來將取得甲處執照。王郁倫／攝影

歐盟新《電池法》於2023年8月17日正式生效，為推動循環經濟，要求製造商在歐洲銷售的3C產品必須管理完整產品生命週期，加強回收電池，2027年鈷、鋰和鎳等關鍵原料回收率需超過5成，2031年起新電池需使用一定回收材料比率，新法上路也催生「電池回收供應鏈」。

繪圖卡廠撼訊與子公司撼智物聯共同投資入股優勝新能源25%股權，蘆竹廠預計下半年試量產，從磷酸鋰鐵粉（ 俗稱黑粉）精煉為碳酸鋰（白粉，為鋰電池重要材料），台灣可消化黑粉年產能1,000噸，另優勝奈米也技轉撼訊自有印尼廠，2025年底可消化產能將達1萬噸，。

撼訊總經理陳劍威表示，電池回收供應鏈必須在地化，比方台灣禁止進口國外廢電池做處理，故撼訊蘆竹廠練兵完善工廠運作後，目前是先進口二次磷酸鋰鐵粉做精鍊製程，鎖定台灣內需市場年報銷300～500噸廢電池市場，該製程未來複製到投資規劃3億元的印尼廠（巴淡島），看好印尼可以處理中國大陸年200萬噸報廢電池能力，他認為未來各地都有電池回收供應鏈需求。

不只是撼訊計畫切入市場，各電池芯大廠也紛紛規劃回收電池供應鏈，鴻海年底電池芯廠將投產，台塑新智能為台塑集團投資成立的鋰電池芯工廠，都計畫也跨入電池回收事業。

台塑新智能指出，磷酸鋰鐵電池或鋰三元電池都可以回收，利用物理法（拆解電池、回收正負極材料粉）搭配化學法（萃取珍稀材料含碳酸鋰回收）回收珍貴材料，目前台塑新智能同有鋰三元跟磷酸鋰鐵電池「物理」跟「化學」回收技術。

撼訊從繪圖卡廠起家，撼智物聯總經理梁正之指出，優勝目前掌握化學回收技術採濕式回收工法，已取得專利的UWB530酸溶藥劑可以進行萃取碳酸鋰白粉的製程，另外也有UW860專利酸溶萃取金，UW環保放電劑做電池拆解前的放電製程。

梁正之表示，物理段的電池回收處理需要甲級廢棄物處理執照，故目前是跟同業合作，但長期也規劃在台中投資設廠，取得甲處執照，完善電池回收一條龍業務。在取得甲處前，優勝的黑粉的供應商已跟4家業者合作，客戶端則已跟住友及松下洽談合作，目前也跟寧德時代等中國大陸三大電池芯廠送樣驗證中。

由於歐洲《電池法》上路，3年後電池銷售出去要負責回收，7年後新電池的製程中需要混和回收電池關鍵原料比率，且逐年拉高，成為循環經濟新商機，梁正之透露，現在回收碳酸鋰粉末售價與新碳酸鋰粉相當，但長期預估二次碳酸鋰價格會比新碳酸鋰價格高60~300%。

工研院、大葉大學等產學業者都競相投入電池回收製程研發，工研院表示，目前電池回收分別以直接回收、濕法回收及火法回收三大類為主，到2031年底，歐盟規範鋰的回收率必須達到80％，鈷、銅、鎳和鉛的回收率必須達到95％。這些回收率目標將促使回收業者放棄火法冶金技術，轉而加速轉向濕式冶金技術，因為回收業者聲稱火法回收通常會導致大量的鋰損失，而濕式冶金則更高效地回收鋰，同時也對環境有益。

到2031年，歐盟將要求新的電動車和蓄電池中含有至少 6% 的回收鋰和鎳、16% 的回收鈷和 85% 的回收鉛。到2036年，這些目標將上升到 12% 的回收鋰、15% 的回收鎳和 26% 的回收鈷。

台塑集團

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