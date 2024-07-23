童子賢：新國力定義將改寫 台灣無法自外於地球暖化

和碩（4938）董事長童子賢表示，產業演變讓歷史的財富定義不斷改寫，未來AI、高階製程晶片、電動車、新能源將成為國力象徵，而電力是基礎，同時，氣候變遷恐將影響農業，台灣應保留珍貴農田，以防糧食短缺及國際出口管制風險。

台灣在全球科技產業分工上具有優勢，童子賢19日於考試院文官學院的「高階文官培訓」演講中指出台灣走在對的道路上，但仍應正確投資基礎建設與培育人才，才能持續維繫優勢。他暢談歷史上人類的財富模式在數百年來有多次改變，2024年全球興起AI、高階製程晶片、電動車、新能源、新金融……成為全球創造新財富的模式，台灣躬逢其盛，佔有一個非常好的位置。

他回顧過去數百年來全球產業的重要演變，勾勒台灣未來繼續努力的藍圖。首先，在文藝復興與哥倫布帶動大航海的年代，歐洲人冒險航海為了尋求白銀與黃金，還有東方貴重的香料、絲綢、瓷器，意外尋獲美洲新大陸。

童子賢說人類有史以來開採出黃金總計達17萬公噸，依照每盎司2400美元價格計算總值達13兆美元，但該金額還遠不到美國一年25.5兆美元或中國一年18兆美元GDP，換言之，人類財富的模式已經改變，與其追求搜刮一大堆黃金，還不如追求國家現代化、科技、能源、航空、商業、金融所能創造的財富。

童子賢說大約美國獨立革命的1776年左右，英國瓦特改良了蒸汽機使得蒸汽機達到實用，人類開始擺脫幾千年來依賴人力以及獸力的原始生產力命運，蒸汽機使生產力提高不止10倍，開創紡織、鋼鐵、火車等產業，大幅提高物盡其用與貨暢其流的經濟條件。工業革命階段國家財富的象徵是擁有多少鋼鐵、輪船、火車能量。

但到了20世紀，國家力量與財富標準又有了改變。更細膩的科技與工業、醫學……誕生，愛迪生、萊特兄弟、福特、特斯拉、歐本海默……等科學家、企業家改寫了財富定義，一個國家若是沒有足夠的能力鋪設高速公路、路燈、製造汽車、飛機、研發抗生素、使用無線電，甚至無法擁有研究核能物理能力，那麼國力就輸了。

而到了20世紀中葉，計算機（數位能力）崛起，初步的人工智慧概念被呈現出來，20世紀的尾聲出現個人電腦與及網路，人類社會開始進入資訊與數位化，現在聆聽音樂、觀賞影視、訂購餐點、聯絡親人、參加社群、遠距教學、跨國生意……都脫離不了數位化與資訊工業。

那麼下一步的國家力量的象徵是什麼呢？童子賢說，未來10年科技的進展將非常重視AI、高階製程晶片、電動車、新能源……。關於AI，童子賢舉IBM剛發明360系列電腦時，人類社會對於數位科技充滿期待又怕受傷害為例。

他說，1968年由史丹利.庫柏力克執導的電影「外太空漫遊2001」，1984年由詹姆斯.柯麥隆執導的「魔鬼終結者」都在探討AI不只是協助人類做事，還會背叛人類，致發生AI與人類對抗，甚至企圖毀滅人類的故事。

童子賢談到，目前的「強AI」離該境界還很遠，這兩年流行的AI，學習能力有了進展，能力大約從小學生進步到中學生。他預期未來兩年AI更將有指數式的進步， AI學習能力很快會超越成人，但AI終究只是一個機器，不具備自我意識，也不會產生感情、好惡、價值觀。他預期A I將會像網路一樣，不是一個產品而是一個背景式的技術，將會全面的浸潤到所有數位產品、數位服務、數位平台上。未來幾年差不多有網路與數位產品的地方，就會有AI的參與與改善。

他也提到，就像在大航海年代雖然懷著夢想，認為彼岸有無限的黃金和白銀，但是風浪與挑戰構成風險，未必所有人都平安到達彼岸。

他以AI產品比擬，幾年前數位音箱很流行，但如今成長力大幅下滑。童子賢指出，傻瓜數位相機與及加拿大RIM的黑莓機也曾盛行多年，但2016年之後，上述產品都逐漸消失，因為新一代的智慧手機功能都已經超越原來產品，AI的年代也一樣，許多產品都會興起又殞落，但是不變的是A I會非常的興盛，所有的產品、服務、平台都會融入其中。

學員在提問環節仍問到能源問題，童子賢回應表示：能源是一個國家最重大的支出，台灣每年用電2800多億度，再幾年台灣整體用電就會成長到3000億度，一度電的成本如果差五毛，那台灣一年支出就會多1500億元，因此應該積極尋求更具經濟效益的發電方式。國家需具備穩定的電力，是發展AI、高階製程晶片、EV電動車的基礎。

他認為氣候變遷會影響未來的農業生產，他舉2021到2022 年疫情期間，印度、越南、馬來西亞都曾經管制小麥、稻米、雞肉出口為例，呼籲台灣應至少維護好糧食所需的74萬公頃（等於7400平方公里）農業用地。

他指出，台灣僅有36,200平方公里國土，其中只有26.3 %即大約僅9520平方公里是平地，每一吋土地都珍貴。因此他建議珍貴的土地不要都被鋪設上太陽能板發電，保留農田以防萬一糧食短缺，國際間進行農產品出口管制的風險。

地球暖化問題日益嚴重，若地球溫度提升1.5～2.5度，甚至4度C時，人類將無法平安居住，一些環境生態機構曾經研究，可能溫度升高導致冰山溶解，海平面上升將使台灣被淹沒3千至4千平方公里的濱海土地，童子賢說。地球暖化嚴重的話台灣一樣難逃一劫，因此要關注且幫助防止暖化現象惡化。