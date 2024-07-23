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美傳擴大管制輝達銷陸 連降規版H20都不准賣 智原、威盛乘勢迎大商機

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

美國傳擴大對輝達（NVIDIA）AI晶片銷陸管制，連降規版H20晶片都要禁，輝達下一代針對大陸市場開發的B10晶片同樣岌岌可危。業界研判，大陸為擺脫美方「緊箍咒」，勢必加快AI自研晶片腳步。台廠中，智原（3035）已奪下陸企14奈米AI晶片開案，後續量能將大增，優先受惠。

另外，威盛也在大陸特殊應用晶片（ASIC）市場有實績，同步沾光。

綜合外媒報導，投資銀行Jefferies在給客戶的報告中指出，美國正考慮推出新的貿易管制措施，以阻止輝達銷售大陸特規版AI晶片H20，進一步升級限制大陸取得先進AI技術。

報導指出，美國政府10月審查半導體產品出口政策時，H20恐面臨銷售禁令，禁令形式可能是降低晶片算力、禁售特定產品或限制其記憶體容量等。Jefferies預估，一旦美方啟動管制H20銷陸措施，輝達將損失高達120億美元（約新台幣3,935.5億元）。

業界分析，面對美國加強管制，大陸勢必以加快AI自研晶片腳步因應，惟目前大陸在高速運算（HPC）及先進製程發展受阻礙下，僅能透過委外晶片設計模式，加速自有AI晶片發展，而且考量先進製程投片同受阻礙，只能用1X奈米等成熟製程開發AI自研晶片，這方面台廠更有委外設計能力，能在不違背美國禁令下，承接相關訂單。

智原去年已接下大陸客戶的14奈米製程AI晶片案，預計相關產品於今年設計定案，經驗證完成最快下半年量產。智原在AI晶片領域也獲大陸自駕車晶片委外開發訂單，分別有5奈米、14奈米等相關製程委託設計（NRE）新案，大咬大陸市場商機。

業界研判，美方態度強硬，陸企為突破美方障礙，勢必會大舉增加對智原的依賴，投片量也會比原本預期更多，智原成為搶搭這波陸企加快AI自研晶片浪潮中優先受惠廠家，後續業績極具成長動能。

除了大陸市場之外，智原近期拓展市場邁大步，與英特爾及安謀（Arm）合作，將利用英特爾的18A製程開發64核系統單晶片，代表跨入最先進製程相關IC設計服務，預計2025上半年推出。另外，英特爾與聯電合作12奈米鰭式場效電晶體（FinFET）製程平台若順利於2027年上線，智原也是該合作案受惠者之一。

威盛旗下威宏也獲陸企先進製程AI晶片開發案，繼先前7奈米開始投片量產後，後續將會在5奈米製程投片量產，新案仍在委託設計開發階段，待成功量產後，可望替威盛帶來顯著的權利金收入。

威盛董事長暨總經理陳文琦日前指出，威盛ASIC業務已揮軍當紅的AI應用，鎖定較先進製程技術方向為主，並耕耘先進封裝技術，2024年成長性也會相當不錯，「今年威盛整體營運看來是往正面發展」。

AI 奈米 晶片

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