半導體四雄市值掉9,000億 台積電失守25兆大關

台股昨（22）日重挫612點，半導體權值股更是重災區，半導體四雄台積電（2330）、聯發科（2454）、日月光（3711）、聯電（2303）成為外資提款機，同步大跌，四雄昨天市值合計大減逾9,119億元。

台積電昨天股價開低走低，終場收當日次低價939元、下跌31元，跌幅3.19%，為6月下旬以來低點，市值失守25兆元、降至24.35兆元，單日市值銳減8,039.41億元。

外資昨天持續賣超台積電5,402張，連四賣，累計四個交易日大幅賣超逾9.8萬張，成為台積電股價一路修正的最大賣壓。台積電7月11日攻上1,080元天價，七個交易日來修正141元，市值大幅蒸發逾3.6兆元，投資人持股一張帳面虧損高達14.1萬元。

台積電基本面展望仍佳，公司預期，本季合併營收落在224億美元至232億美元，可望續寫新猷，季增7.6%至11.4%；以新台幣32.5元兌1美元匯率假設，毛利率、營益率「雙率雙升」，毛利率估介於53.5%至55.5%之間，優於法人預期；營益率有機會介於42.5%至44.5%之間。

聯發科也難逃外資狙擊，昨天股價下跌35元或2.78%、收1,225元，為6月上旬以來低點，單日市值蒸發559.75億元。外資昨天賣超聯發科516張，連五賣共5,143張。聯發科預計第4季發表新款5G旗艦晶片天璣9400，採用台積電3奈米製程生產，目前已進行投片生產階段，被外界寄予厚望。

聯電昨日盤中一度失守50元大關、下探49.85元，終場收在50.2元，下跌1.7元或3.28%，為5月上旬以來低點，單日市值蒸發約212.98億元。外資昨天賣超聯電4,158張，連三賣，三天來共賣超約2.32萬張。

日月光投控昨日股價重挫7元或4.09%、收164元，為7月上旬以來低點，單日市值蒸發307.47億元。外資昨天賣超日月光投控3,804張，連八賣，累計八天來賣超約3.84萬張。



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