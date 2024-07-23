集邦唱旺高頻寬記憶體 今、明年記憶體產業一路走揚

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
動態隨機存取記憶體（DRAM）示意圖。 聯合報系資料照
動態隨機存取記憶體（DRAM）示意圖。 聯合報系資料照

研調機構集邦科技（TrendForce）昨（22）日發布最新報告指出，受惠均價上揚，以及AI需求強勁帶動高頻寬記憶體（HBM）、四層單元（QLC）快閃記憶體崛起，今、明年全球記憶體產業營收將一路走揚，明年DRAM與儲存型快閃記憶體（NAND Flash）營收更將同步改寫新猷。

法人指出，即便台廠在HBM領域並未著墨，仍將受惠三星、SK海力士、美光等記憶體廠大舉將既有DRAM產能提撥生產HBM，引動的DDR4與DDR5等DRAM生產銳減帶來的正面效益，南亞科（2408）、威剛（3260）、十銓（4967）、宜鼎（5289）、群聯（8299）等台廠都將搭上這波熱潮。

集邦分析，驅動DRAM產業營收增長的主要動能，包括HBM崛起、一般型DRAM產品世代演進、原廠資本支出限縮供給和伺服器需求復甦。此外，DDR5和LPDDR5／5X等高附加價值產品的滲透，同樣有助提高平均價格。

集邦估計，DDR5將分別貢獻2024年、2025年伺服器DRAM位元出貨量40%，以及60%至65%；LPDDR5／5X則分別貢獻2024、2025年行動記憶體（mobile DRAM）位元出貨量50%、60%。

DRAM 快閃記憶體

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