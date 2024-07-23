報價下跌 面板廠10月將啟動大規模減產

根據集邦科技（TrendForce）公布7月下旬最新面板報價，電視面板價格已由5月的漲勢、6月的持平，轉為7月的全面下跌，顯示重回供過於求市況。外界臆測，面板廠（尤其是產能最大的陸廠）將展開控產策略，預計十一長假將啟動大規模的減產行動，力穩電視面板價格，確保營運不致虧損。

TrendForce研究副總范博毓表示，為確保出貨量，已有面板廠針對不同品牌客戶採取不同報價策略，讓部分品牌客戶有機會取得特殊專案，爭取更優惠價格，以確保出貨量與價格穩定。

同時，面板廠近幾個月已逐步開始執行控產策略。范博毓指出，目前已傳出面板廠可能將在十一長假執行較大規模的控產操作，是否有助於穩住未來幾個月面板價格走勢，值得關注。