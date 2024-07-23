集邦：TV面板報價全面下跌 產業景氣反轉向下訊號亮了

市場需求不振，集邦科技（TrendForce）昨（22）日公布7月下旬面板報價，電視面板報價全面走跌，視為面板產業景氣反轉向下重要訊號；但IT用面板報價包括監視與筆電面板仍然持平。

面板雙虎群創（3481）、友達（2409）以及彩晶（6116）預計7月30日及31日董事會通過第2季財報，同時釋出本季展望，預料對於下半年市況將有更明確說明。

友達董事長彭双浪先前在股東會中表示，今年營收及獲利呈逐季改善走勢，他強調，可以期待友達的營運將愈來愈好。群創總經理楊柱祥認為，迎接疫情後的三大運動賽事陸續登場，加上電視面板平均尺寸加速放大，以及導入AI功能的手機及筆電陸續問世，且總經面升息等利空鈍化，面板業產業秩序穩定訊號出現等五大利多助攻下，今年面板市況將好轉，群創將朝獲利目標邁進。

TrendForce研究副總范博毓表示，7月電視面板需求動能明顯放緩，品牌客戶多放慢採購步調，希望爭取更多價格談判空間，以利下半年接踵而來的促銷旺季。整體而言，因為需求下滑，電視面板價格走跌壓力漸增。以7月價格預期，32吋、43吋、50吋及55吋均跌1美元，65吋與75吋則因需求稍弱，估下跌2美元。

至於監視器面板則是受電視面板價格下跌影響，上漲無力，需求端因第2季因應面板價格上漲壓力，及海運物流問題致提前反映的備貨潮，也已回歸正常，且第3季商務機種需求未見明顯復甦，監視器7月面板價格無論是Open Cell面板或是面板模組價格，都轉為持平。

范博毓說，NB面板上季因面板廠持續透過檯面下的價格折讓吸引客戶增加拉貨量，促使第2季整體面板出貨量估計成長超過雙位數，導致第3季NB面板出貨規模出現較大變數。在下游需求未見好轉下，品牌客戶未大規模修正第3季面板採購動能，意味面板廠仍有可能維持第2季的操作策略，透過檯面下的優惠持續吸引客戶維持採購動能。因此，預期7月NB面板價格走勢仍持平。



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