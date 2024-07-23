對岸加快 AI 自研腳步 智原、威盛商機來了

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

美國傳擴大對輝達（NVIDIA）AI晶片銷陸管制，連降規版H20晶片都要禁，輝達下一代針對大陸市場開發的B10晶片同樣岌岌可危。業界研判，大陸為擺脫美方「緊箍咒」，勢必加快AI自研晶片腳步。台廠中，智原（3035）已奪下陸企14奈米AI晶片開案，後續量能將大增，優先受惠。

另外，威盛（2388）也在大陸特殊應用晶片（ASIC）市場有實績，同步沾光。

智原去年已接下大陸客戶的14奈米製程AI晶片案，預計相關產品於今年設計定案，經驗證完成最快下半年量產。

智原在AI晶片領域也獲大陸自駕車晶片委外開發訂單，分別有5奈米、14奈米等相關製程委託設計（NRE）新案，大啖大陸市場商機。

業界研判，美方態度強硬，陸企為突破美方障礙，勢必會大舉增加對智原的依賴，投片量也會比原本預期更多，智原成為搶搭這波陸企加快AI自研晶片浪潮中優先受惠廠家，後續業績極具成長動能。

威盛旗下威宏也獲陸企先進製程AI晶片開發案，繼先前7奈米開始投片量產後，後續將會在5奈米製程投片量產，新案仍在委託設計開發階段，待成功量產後，可望替威盛帶來顯著的權利金收入。

AI 奈米 晶片

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