輝達降規版晶片傳禁銷大陸 緯創、英業達將受衝擊

美中科技戰再升溫，白宮傳有意擴大輝達（NVIDIA）AI晶片銷陸管制，連現行降規版H20晶片都不准賣，並為輝達接下來要在大陸推出的B20新晶片能否順利上架添變數。

美國大刀一揮，不僅恐造成輝達龐大損失，台廠當中，緯創（3231）、英業達（2356）分別為H20晶片基板、主機板伺服器主要供應商，更是首當其衝受創。

受到華為自主開發AI晶片不順影響，今年第2季以來，輝達專銷大陸的降規版AI晶片H20傳出需求夯、產量大增，當地四大雲端服務商（CSP）百度、阿里、騰訊、字節跳動瘋搶，出貨動能大增，英業達客戶囊括四大陸系CSP廠，一度喜迎H20熱銷商機。

輝達降規版H20恐禁銷陸

近期美中科技戰再闢新戰場，大陸市場才剛燃起的H20需求烈火，第4季可能再被新禁令澆熄，導致H20在大陸熱銷的盛況瞬間豬羊變色，原本相關廠商的利多逆轉成為利空，甚至後續新一代的B20也難逃衝擊，牽動緯創、英業達等相關供應鏈後市營運動能。

綜合外媒報導，投資銀行Jefferies在給客戶的報告中指出，美國正考慮推出新的貿易管制措施，以阻止輝達銷售大陸特規版AI晶片H20，進一步升級限制大陸取得先進AI技術。

報導指出，美國政府10月審查半導體產品出口政策時，H20恐面臨銷售禁令，禁令形式可能是降低晶片算力、禁售特定產品或限制其記憶體容量等。Jefferies預估，一旦美方啟動管制H20銷陸措施，輝達將損失高達120億美元（約新台幣3,935.5億元）。

另外，路透也引述知情人士報導，輝達正與大陸主要經銷夥伴浪潮集團合作，要開發針對大陸市場，並符合美國現行出口管制規範的下世代旗艦AI晶片B20。業界預期，若美國祭出針對H20的新禁令，將為新一代AI晶片B20帶來更多變數。

供應鏈指出，H20伺服器為專為大陸市場客製化的降規產品，算力參數僅是常規版H100的14%左右，但記憶體性能高，實際應用上優於華為昇騰920系列（Ascend）AI處理器，加上H20完全與輝達CUDA平台相容，仍是許多陸廠首選。

科技戰升級陰霾壟罩市場，AI伺服器代工五雄昨（22）日股價殺聲隆隆，鴻海、廣達、緯創、緯穎及英業達單日市值合計蒸發超過2,200億元。其中，鴻海失守200元整數關卡，跌破創辦人郭台銘退休關卡，重挫5.6%收192.5元，單日市值蒸發1,594億元；廣達下挫3%，收288元，摜破季線，市值縮水348億元；緯創一度失守百元，終場跌4.74%，收100.5元，市值跌破3,000億元、降至2,911億元。



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