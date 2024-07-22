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台灣大收到NCC罰300萬元處分書 將研議因應措施

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
台灣大（3045）公告表示，7月22日收到NCC罰款300萬元處分書，經營團隊將研議後續因應措施。圖／台灣大哥大提供
台灣大（3045）公告表示，7月22日收到NCC罰款300萬元處分書，經營團隊將研議後續因應措施。圖／台灣大哥大提供

台灣大（3045）公告表示，7月22日收到NCC罰款300萬元處分書，經營團隊將研議後續因應措施。

台灣大公告，國家通訊傳播委員會（NCC）7月10日委員會議決議，認定台灣大900MHz頻率使用範圍未依網路設置計畫（含電臺設置規劃書）辦理，依電信管理法第40條第3項通知台灣大限期改正。

台灣大公告指出，NCC於7月17日認定台灣大未完全完成改正，依同法第75條第3項第3款之規定，處新臺幣300萬元罰鍰並要求限期改正。

台灣大強調，本公司經營團隊將研議後續因應措施。

台灣大指出，7月15日凌晨起陸續改正，於已完成整併之基地臺將900MHz頻率使用範圍自10MHzx2調整為5MHzx2。

NCC 台灣大

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