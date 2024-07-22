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意外！手機筆電出貨仍在打底 我資通信產品6月接單竟月減一成

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

經濟部統計處長黃于玲22日分析，6月我資通訊產品中，因手機筆電下單不如預期，因而壓低6月整體外銷訂單成長率。

她並指出，包括廣達（2382）、仁寶（2324）、英業達（2356）、緯創（3231）等我四大筆電代工廠，今年上半年筆電出貨量僅微增0.5%，除了代表終端需求未全面回升外，景氣也在反覆打底。

她指出，筆電及手機需求仍在緩步打底階段，以四大筆電代工廠來看，第1季出貨量是呈正成長，第2季則呈負成長，合計今年上半年則微增0.5%；手機出貨量則呈微增，大陸系手機銷售比較好，這些現象都反映終端需求未全面回溫，未來是否會放量成長，則要看下半年備貨狀況。

經濟部統計指出，6月資訊通信產品接單127.4億美元，較上月減9.4%，較上年同月增3.6%，主因人工智慧及雲端產業需求暢旺，推升伺服器訂單續增，惟手機接單較上年同月減少。累計上半年774.9億美元，較上年同期減1.5%。

電子產品6月接單155.4億美元，較上月減8.0%，較上年同月增6.3%，主因是晶圓代工、晶片通路等接單增加，惟IC設計接單較上年同月減少，抵銷部分增幅。累計上半年966.9億美元，較上年同期增10.4%。

此外，值得注意的是，6月我外銷訂單海外生產比為47.4%，為16年來同期最低，主要是隨著伺服器回台生產，使得6月資訊通信產品海外生產比降至78.8%的低點。

手機 筆電

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