台積電設廠議題熱 高市建商公會理事長陸炤廷：高雄怎麼買房都贏

高雄市不動產開發公會理事長陸炤廷22日說，有台積電（2330）的議題，在高雄怎麼買房都贏，但房價應該合理上漲，如果用哄抬的方式炒房是不健康的，最近有些炒房團在網路號召同夥，利用團購的方式蜂擁而上，這種情況不妥當，不利房市正常發展。

陸炤廷呼籲建築同業，好的土地不容易取得，應該把房子設計好、規劃好、蓋好，賣給真正有需要的人，尤其營建業面臨嚴峻的淨零排碳議題，各項成本都在上漲，考驗在後面等著。

台積電設廠議題火燙，房價狂飆營建股大漲，失控的房市引起諸多反省，許多高雄上市櫃建商要求台積電設廠的同時應興建「台積宅」，善盡社會責任。

陸炤廷表示，每個人都知道台積電的議題很熱，這種情況下市場卻出現大量的小坪數建案，並以低自備款、低總價號召，房價炒高後賺的都是投機客。

陸炤廷說，業界有名言，「不要在蛋殼區蓋豪宅」，現在卻反過來「在蛋黃區蓋小宿舍」，真的很可惜。市區優良的A級地點充斥小宅，甚至動輒千戶以上，一層樓有2、30戶，停車位配比僅有50%，一半住戶沒有車位的社區，對都會發展不是好現象，但法律不會規定房子要蓋大蓋小，只能看建商的良心了。

陸炤廷表示，近期公開標售的土地都持續創高價，大家都注意到淨零碳排會增加成本，而且營造費用不會降，地價不會跌，「所以房價還會再漲」。與全台六都加上新竹共七都的房價相比，高雄房價的基層仍算低。

不過最近房價如此狂飆，非高所得者買房的難度愈來愈高，傳統產業月薪3、4萬元如何買得起房子？問題令人深思。