快訊

拜登退選後首次公開露面 賀錦麗今將於白宮發表談話

凱米颱風侵擾台灣 大稻埕24日「300秒煙火秀」確定取消

中颱凱米逼近 氣象署暫定晚間11時30分發布海警

調查：定期使用AI者倍增成長 近5成用戶憂工作不保

中央社／ 新竹22日電

波士頓顧問公司（BCG）調查指出，過去1年定期使用AI的第一線員工倍增，不過員工對於AI科技的焦慮感也在上升，有49%的使用者認為工作可能在未來10年因為AI而消失。

波士頓顧問今天發布「工作中的AI」調查結果，其數位化建構與設計部門調查全球15個國家和地區、超過1.3萬名管理層到第一線的員工，有64%的領導者開始利用生成式AI工具重塑組織。

在過去1年中，使用新科技的員工增加，尤其定期使用AI的第一線員工是2023年的2倍以上，其中43%的人在工作中使用生成式AI。

BCG表示，在工作上使用生成式AI的受訪者中，有58%的人認為使用這項工具每週至少可節省5個小時，可將省下的時間用以執行更多任務或新任務、實驗生成式AI或處理策略性任務。

BCG指出，調查顯示對於AI科技的焦慮感同時也在上升，有49%的使用者認為工作可能會在未來10年因AI和生成式AI而消失。

BCG針對組織如何繼續運用生成式AI轉型提出建議，包括建立轉型優先的心態、管理所有的轉型、大規模建立培訓能力、強調生成式AI如何提高價值創造和員工幸福感，以及預見角色、技能、營運模型、數據和治理的演變。

AI 波士頓

延伸閱讀

頭份市立游泳池轉型全民運動館起手式 苗縣府辦個案變更

內地生赴香港升學增 科大、浸大收逾萬申請

OpenAI推小模型GPT-4o mini 今秋引入蘋果裝置

台中大安沙灘8年下降170公分…沙雕季今年再度停辦 觀旅局：將轉型

相關新聞

台積電設廠議題熱 高市建商公會理事長陸炤廷：高雄怎麼買房都贏

高雄市不動產開發公會理事長陸炤廷22日說，有台積電（2330）的議題，在高雄怎麼買房都贏，但房價應該合理上漲，如果用哄抬...

2025記憶體營收受惠 HBM、QLC 崛起 有望再創高

根據集邦（TrendForce）22日宣布，最新記憶體產業分析報告，受惠於位元需求成長、供需結構改善拉升價格，加上HBM...

2025年記憶體產業營收將受惠HBM、QLC均價上揚而創新高

根據集邦科技最新記憶體產業分析報告，受惠於位元需求成長、供需結構改善拉升價格，加上高頻寬記憶體（HBM）等高附加價值產品...

NCC人事影響iPhone 16 綠委：臨時會討論

NCC委員因修法不得連任，預計8月僅剩三名委員，無法做出任何決議，恐影響到蘋果iPhone 16的審驗流程。因為手機具備無線射頻功能，需要經審驗合格才能輸入。

微軟大當機 KPMG：IT世界裡不存在100%韌性及永續

微軟雲服務在19日驚爆因防毒軟體更新而產生大當機，國內、外多家跨國航空、醫療、旅宿業者等大型服務企業，甚至如倫敦證交所等...

集邦：需求不振 電視面板7月下旬報價走跌、IT 面板持平

集邦科技（TrendForce）公布7月下旬面板報價，TrendForce研究副總范博毓表示，受市場需求不振影響，電視面...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。