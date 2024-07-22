調查：定期使用AI者倍增成長 近5成用戶憂工作不保

波士頓顧問公司（BCG）調查指出，過去1年定期使用AI的第一線員工倍增，不過員工對於AI科技的焦慮感也在上升，有49%的使用者認為工作可能在未來10年因為AI而消失。

波士頓顧問今天發布「工作中的AI」調查結果，其數位化建構與設計部門調查全球15個國家和地區、超過1.3萬名管理層到第一線的員工，有64%的領導者開始利用生成式AI工具重塑組織。

在過去1年中，使用新科技的員工增加，尤其定期使用AI的第一線員工是2023年的2倍以上，其中43%的人在工作中使用生成式AI。

BCG表示，在工作上使用生成式AI的受訪者中，有58%的人認為使用這項工具每週至少可節省5個小時，可將省下的時間用以執行更多任務或新任務、實驗生成式AI或處理策略性任務。

BCG指出，調查顯示對於AI科技的焦慮感同時也在上升，有49%的使用者認為工作可能會在未來10年因AI和生成式AI而消失。

BCG針對組織如何繼續運用生成式AI轉型提出建議，包括建立轉型優先的心態、管理所有的轉型、大規模建立培訓能力、強調生成式AI如何提高價值創造和員工幸福感，以及預見角色、技能、營運模型、數據和治理的演變。