全球第一 明基佳世達COMPUTEX展會成功續證ISO 20121

明基佳世達集團綠色展會再進化，於2024年台北國際電腦展COMPUTEX展覽盛會中，遵循國際ISO 20121永續性活動管理系統，設定21項ESG永續目標，在展會後全數達標並通過第三方專業驗證，繼去年首次取證後，成為全球第一與唯一在COMPUTEX成功續證的集團。

過去大型展會活動往往帶來大量一次性廢棄物，明基佳世達集團以「共創共好永續抵佳」的永續精神策劃綠色展會，2023年已打造零廢棄展會，2024年進一步挑戰創新，從源頭設計著手，成功再減碳15%，展後並將會場木材捐贈校園課程與國際教育博覽會運用，讓木材成為明基佳世達集團的親善大使，持續傳達永續理念。

明基佳世達集團總經理黃漢州表示，COMPUTEX是全球指標科技盛會，今年除了集結20家集團企業展示AI戰力以外，更致力協助客戶綠色轉型、並展現落實永續展會的實踐力。永續是不斷累積與修正的過程，持續追求卓越，落地永續行動，期待和永續夥伴共同打造可長可久的綠色價值鏈。

為了達到展場設計零廢棄目標，明基佳世達集團在2023年已經從3R(Reduce, Reuse, Recycle)著手，致力導入低碳設計，2024年綠色展會2.0再進化，響應「協助臺灣會展業者落實減碳計畫」，透過減少木材使用比例、增加租賃設備等行動，依據工研院碳排放估算，今年BenQ攤位裝潢與用電的碳排放量較去年再減少15%，積極實踐零廢低碳的綠色展會。

另一方面，明基佳世達集團延續木材在展會之後的生命旅程，已在展後提供四所K12學校、一場國際教育博覽會循環使用。配合近年高中、國中、小學強調的自造課程，展會木材下一站將成為學生木工手作、學校校園維護、教材製作以及教育展覽體驗的新材料，估計約有15個國家、1500位參與者受惠，讓永續精神像接力賽一般，一棒一棒持續傳承下去。

相較於2023年，2024年在三大領域皆有創新，包括環境面導入碳盤查、社會面推出《綠色商旅指南》、治理面採購「1.5°C菜單」蔬食餐盒。今年制訂21項目標全數達標，不僅較去年的15項增加，並強化了社會面目標增至10項，將綠色展會的溝通與實踐，從攜手客戶進一步拓展到校園(大學、K12皆有不同專案)、教育基金會和社福團體，綠色展會的作為不僅僅發生在COMPUTEX的四天展期，而是從展前到展後都持續發揮影響力。

此外，延續2023年綠色展會目標，在環境面，100%符合裝潢零廢棄物原則、100%使用循環餐具，90%展場文宣數位化；社會面，整合20家集團大艦隊夥伴共同推動永續行動，展示超過50%的AI綠色智慧解決方案；治理面，和大艦隊夥伴共創經濟價值，90%採購在地禮贈品，80%採購台灣在地建材等。

明基佳世達集團持續擴散永續影響力，在COMPUTEX展會更號召25家永續夥伴共同響應本次ISO 20121永續行動。其中明基佳世達集團企業包括：明基電通、佳世達科技、羅昇企業、同星科技、其陽科技、明泰科技、維田科技、眾福科技、友通資訊、典通、八維智能、聚上雲、德鴻科技、仲琦科技、仁大資訊、邁達特數位、逐鹿數位、拍檔科技、PowerWalker和星益欣。還有更多永續夥伴包括：光洋波斯特、厚策思維、青瓢、春池玻璃和優樂地永續，共同整合AI商機，打造綠色奇蹟。

「ISO 20121永續性活動管理系統」最早於2012年的倫敦奧運採用，提供活動永續性的全球管理標準，協助活動的管理和執行，以永續性為首要考量，致力擴大績效、建立能源效率並減輕對環境及社會的負面影響。