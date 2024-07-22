NCC人事影響iPhone 16 綠委：臨時會討論

NCC委員因修法不得連任，預計8月僅剩三名委員，無法做出任何決議，恐影響到蘋果iPhone 16的審驗流程。因為手機具備無線射頻功能，需要經審驗合格才能輸入。對此，民進黨立委吳思瑤表示，期許8月立法院臨時會能聚焦討論。

手機須通過檢驗

立法院16日三讀通過《國家通訊傳播委員會組織法》部分條文修正案，明確規定委員 「任滿得連任一次，已連任者不得再任」，本次任期即將屆滿的委員陳耀祥、翁柏宗、林麗雲和王維菁將在7月底結束任期，且無法延任。

這使得NCC從8月起將只剩下3位委員 ，但按照規定，NCC委員會的決議需要委員會總額過半數的委員通過，即7名委員中至少需要4名委員同意，導致NCC可能陷入無法做成任何決議的空轉階段。

NCC 主任秘書黃文哲也指出， NCC確定無法在僅剩3個委員的狀況下進行手機型式驗證的審議及追認程序，目前在想辦法解套，在法律的許可下讓部會能正常運作。

影響iPhone 16上市

手機市售產品若具備無線射頻功能（Wi-Fi或藍牙），屬電信管制射頻器材，依電信法第49條第3項規定，非經型式認證、審驗合格，不得輸入、販賣或公開陳列。蘋果預計將在今年九月份推出新機iPhone 16，恐怕面臨無法及時獲得認證，而無法在台上市的窘境。

NCC也強調，具備無線射頻功能的器材可能產生，與無線電頻率產生相互干擾的狀況，所以為了維持電波秩序，才需要管制射頻器材。

臨時會處理NCC

對此，民進黨立委吳思瑤則表示，立法院臨時會8月勢必要召開，希望臨時會的議題單純化，聚焦在NCC及考試院人事同意權行使。她強調，若在野黨硬塞高度政治性的議案，會讓臨時會失焦，議題也會複雜化。

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