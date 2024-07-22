微軟大當機 KPMG：IT世界裡不存在100%韌性及永續

微軟雲服務在19日驚爆因防毒軟體更新而產生大當機，國內、外多家跨國航空、醫療、旅宿業者等大型服務企業，甚至如倫敦證交所等金融業、特斯拉供應鏈，也受到不同程度影響。KPMG安侯企管公司董事總經理謝昀澤表示，這個現象暴露了企業各種服務上雲的需求驟增，但應變措施尚未與時俱進，凸顯雲服務巨大潛在風險與脆弱性。

微軟大當機，KPMG台灣多位資安專家也卡在美國機場，公差回台之路延遲二天以上，轉機多次迄今還未扺台。相關人員指出，實在沒有想到，讓全球數千架飛機同時無法起飛的原因，居然是一次雲服務更新失誤。此事件被形容成「IT史上最慘」災難。

謝昀澤說，企業上雲好比過去每家公司都自己蓋房子住(擁有自建的機房與伺服器)，現在為了系統應用效率及成本優化，快速搬入了集合式出租大樓(採用公有雲服務)，雖集合式大樓外觀堅固又豪華，內部服務新潁又多元，但一旦風險發生，災情更慘重，賠償更有可能只有抵減租賃或訂閱費用。

謝昀澤觀察，公有雲已成為世界經濟運作的關鍵基礎建設，重要程度不亞於油水電等設施。而資訊科技世界裡，本來就不存在100%的韌性及永續，企業選擇上公有雲，是強化資訊服務韌性的手段之一，如果沒有妥善的架構配合與流程規劃，不但這類「因安全更新而產生的不安全問題」事件會持續發生，未來恐怕有更多的雲端攻擊與資安災難，會讓上雲策略瞬間「由韌性變成嫩性」。

KPMG亞太區政府領域資安主持人邱述琛分析，公有雲服務是複雜的生態系，所有服務堆疊起來才能提供正常服務，雲服務實務中，不是所有變更都會事先通知客戶。所以做適當的多雲、區域分散與合理的時間差配置，並有其他備援系統與人工作業應變計劃，在規劃時就該加以考量。

另外，邱述琛也提醒，此次事件中也對部分本國金融單位內部作業與外部服務也產生衝擊，金管會雖已對金融業者用雲端服務有多項規定，包含委外的風險評估及第三方稽核等，除前述要求都應該落實執行外，也建議能參考「金融機構資訊作業韌性規範」要求，從行內核心業務範擴展至雲端服務。

謝昀澤認為，許多資安事故，都是「意料之外、情理之中」，國內企業上雲偏好由系統整合商直接規劃並完成建置作法，容易忽略相關配套措施與營運持續風險。要避免成為下一個「雲端跌倒、世界哀嚎」上雲受災戶，應由專業顧問進行事前架構設計與風險評估。