集邦：需求不振 電視面板7月下旬報價走跌、IT 面板持平

集邦科技（TrendForce）公布7月下旬面板報價，TrendForce研究副總范博毓表示，受市場需求不振影響，電視面板7月下旬報價全面走跌；IT用面板報價則仍持平。

范博毓表示，7月電視面板需求動能明顯放緩，品牌客戶也大多先放慢採購步調，希望可以爭取更多採購價格上談判的空間，以利下半年接種而至的促銷旺季。面板廠針對不同品牌客戶採取不同報價策略，部分品牌客戶有機會取得特殊專案，以確保出貨量與價格的穩定。而也有部分品牌客戶已經獲得面板廠在牌價上的微幅下調，整體而言，因為需求下滑，電視面板價格走跌的壓力正逐漸增加。以7月份的價格來看，目前預期32吋，43吋，50吋，55吋都下跌1美元，65吋與75吋在7月的需求稍弱，預計下跌2美元。面板廠近幾個月已逐步開始執行控產策略，以對應需求的下滑，目前也已傳出預計將在十一長假執行較大規模的控產操作，是否有機會在未來幾個月穩住價格走勢，值得關注。

他指出，MNT面板在進入7月後，受到電視面板價格開始下跌的壓力影響，MNT面板價格的上漲動能明顯消失，需求端在第二季因應面板價格上漲壓力以及海運物流問題而提前反映的備貨潮，也逐漸回歸正常水準。加上第三季商務機種需求仍未見到明顯復甦，因此目前預期7月份MNT面板價格，無論是Open Cell面板亦或是面板模組價格，都將轉為持平態勢。