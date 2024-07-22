高則叡：波蘭具科學工業基礎 與德、捷形成晶片三角

位於波蘭西南邊的樂斯拉夫（Wroclaw），是波蘭高度工業化城市，聚集LG電子、亞馬遜與Google等國際大廠，堪稱是外商進駐熱點。波蘭台北辦事處長高則叡接受專訪表示，隨著台積電赴德國設廠，波蘭的科學及工業基礎建設，可與德國、捷克形成「晶片三角」，發展半導體供應鏈聚落。

高則叡（Cyryl Kozaczewski）接受中央社專訪指出，波蘭是歐盟第6大經濟體、人口第5大國，近年來GDP成長迅速，政府也積極投入經費建設基礎設施，打造健全的經貿環境，此外波蘭是歐洲電動車電池主要生產國，電池產量名列全球第2，僅次於中國。

高則叡表示，波蘭位於歐洲樞紐地位，更在俄烏戰爭爆發後，提供軍援、接收烏克蘭難民等，作為歐盟、北約成員之一，在國際地緣政治動盪局勢下，波蘭發揮安全、穩定的角色，這對歐洲、全世界的經濟發展皆有所助益。

高則叡指出，波蘭工程、 數學和物理科學等領域人才濟濟，也吸引英特爾、微軟和Google等國際大廠進駐，環旭電子（USI）、奇美等台廠也宣布在波蘭擴大投資，其中環旭選在鄰近德國、捷克邊境的下西里西亞省（Lower Silesia）內的樂斯拉夫，更是波蘭工業聚集地之一。

高則叡指出，下西里西亞省提供企業穩定低廉的能源，並有充足水資源，他強調，波蘭為半導體發展提供了良好的科學與工業基礎設施。

他進一步說，隨台積電赴德設廠，德波捷「晶片三角」儼然成形，其中以樂斯拉夫為首府的下西里西亞省是波蘭最都市化的地區之一，也是歐洲最工業化的地方之一，因其優越的地理位置，加上完善的基礎設施，增加交通連通易達性。

樂斯拉夫距離台積電德國廠所在的德勒斯登，距離約250公里、車程3小時。目前在樂斯拉夫投資設點的國際企業包含，LG電子、亞馬遜（Amazon）、惠普（HP）、IBM、Google和諾基亞（Nokia）等。

談及台波產業交流，高則叡表示，疫情晶片荒讓台波產業關係越加緊密，近期有許多台灣企業詢問波蘭投資環境，加上歐盟資金、烏克蘭戰後商機等誘因，也能挹注台灣半導體相關供應鏈在波蘭發展。

半導體產業從IC設計、製造、封裝測試等環環相扣，對於波蘭適合發展的半導體供應鏈，高則叡認為，英特爾在德國、波蘭建立封測廠，因此波蘭對於英特爾在當地發展的模式很有興趣，這也是台波半導體工作小組2022年建立後討論的主題之一。

高則叡表示，台波半導體工作小組為官方層級建立聯繫管道，討論內容涵蓋雙邊人才交流、教育、科學研究和企業交流等，已經舉辦2次會議，預計未來幾週將再度召開會議，籌備下一階段合作計畫。

高則叡表示，在雙方合作計畫底下，目前有許多波蘭學生來台讀大學、進入企業實習等，也有波蘭教授、企業員工來台參訪和交流，以深入了解台灣的產業環境。

至於台積電將在德國設廠，以及其他加碼投資波蘭的台廠是否有反映人才需求，高則叡表示，台積電在美日擴廠，招攬國際人才很有經驗，台波半導體工作小組則從旁提供協助，提供專家數據等資訊和窗口聯繫。