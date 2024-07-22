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資策會成立未來移動安全信賴評測中心 建立智慧車輛生態系統

經濟日報／ 記者李泠秭／台北即時報導
資策會成立「FAITH未來移動安全信賴評測中心」。資策會／提供
資策會成立「FAITH未來移動安全信賴評測中心」。資策會／提供

財團法人資訊工業策進會（資策會）22日成立全台首家「未來移動安全信賴評測中心（Formosa Automobility Intelligence Trustworthy Hub, FAITH）」，電電公會電動車委員會、台灣車聯網協會、台灣先進車用技術發展協會、台灣電動車產業聯盟等超過40家產學界專家等到場支持，未來將提供全方位車輛智慧軟體安全評測，建立完善智慧車輛的生態系統，促進國內產業發展並與國際標準接軌。

資策會卓政宏執行長表示，AI、感測及智慧化資通訊技術大幅應用於移動載具，除了需要通過國際車規驗證之外，國內亦亟需適地化評測得以把關，協助評估與確認移動產品的可靠度及安全。為此，由資策會軟體技術研究院（軟體院）整合多年的資通訊技術，包括Formosa台灣街景深度學習資料庫、全球第一套5G衛星專網系統與防救災體系之韌性網路系統，以及符合國際標準的資安評估機制等多面向的技術為基礎，成立「FAITH未來移動安全信賴評測中心」。希望通過獨立的第三方機構，建立「AI感知」、「韌性通訊」和「資訊安全」所需的評測機制和情境，作為發展未來移動安全信賴環境的重要依據，從而填補產業標準規範、資安服務需求及技術諮詢不足等痛點。

資策會軟體院蒙以亨院長也進一步指出，FAITH以車輛AI辨識效能的可靠度評測、數據外洩風險與韌性通訊機制評估、資訊安全及威脅抵抗能力評估為三大指標，適用對象涵蓋整個產業鏈，包括晶片、模組、系統到一階供應商（Tier 1）及車廠等。有助於未來移動AI感知能力發展，降低車聯網、無人機聯網的安全隱憂，有效應對國際資安威脅，幫助台灣智慧車輛產業邁向新藍海。

FAITH成為台灣第一個車輛軟體評測單位，建立具備高標準評測能力之環境，並制定與國際接軌之標準流程規範，確保測試結果的精確性。未來將藉由不斷優化和完善評測標準流程，擴大測試範圍和能力，協助產業持續保持技術領先地位，作為車輛軟體評測中心樹立標竿，影響台灣相關業者共同帶動產業鏈價值的提升，實現產品全球化之發展。

AI 資策會 軟體

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