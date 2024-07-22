國人跟隨台積電衝熊本！台新銀：已找不到地、 飯店業也卡位

台積電（2330）進駐日本熊本縣，不僅是亞洲半導體產業的一大里程碑，也讓當地房價高漲、交通壅塞，甚至現在「土地都不好找了」，台新銀行福岡支行行長王柏璋透露，確實不少人搶進九州置產，就連飯店業也來卡位，針對出差的人，提供中長期的居住服務；而台新銀也會進行篩選，希望每件不動產案件可維持在1億日元左右規模，而後續則希望提高至3億元日圓。

台積電來到熊本之後，也帶來越來越多台灣供應鏈投資，王柏璋表示，台積電一廠已經蓋好，二廠部分已經動工中，初期時，這裡工程公司其實還滿多的，因為現在還是在蓋廠階段，一廠營運之後，還是需要做一些良率的調整，這些台灣的工程公司還是持續當地服務台積電及供應鏈。而有很多原來在台新的客戶，需要找土地或是營建公司幫建廠房，或是未來直接買當地的公司等等的需求，福岡支行就是提供給客戶這樣的幫助，而雖然福岡出張所沒有辦法做土建融業務，但仍可跟台灣母公司配合連動。

台新銀東京分行行長高森幸太郎則表示，當初選擇在福岡設立支行的原因是，客戶不一定在熊本，且台新（2887）內部發現，台積電供應鏈公司上下游，基本上在熊本已經找不到地，且日本法律很嚴格，熊本那一帶是農地改完工業地，這些手續很麻煩，加上當地公務員人手不夠，所以土地變更、抵押權設定等都要很長時間，但聽說熊本房價上漲好幾倍，現在是很多客戶想找，但沒有適當的物件，從土地開始就不好找了，現在當地交通也非常壅塞，因此不少公司考慮在福岡縣、佐賀縣、長崎縣、大分縣這些地方設廠，出現外溢效應，所以我們要拜訪這些客戶，在熊本反而不方便，以距離來說，在福岡設立支行最方便。

除了企業之外，民眾也跟隨台積電腳步投資熊本，王柏璋表示，包含福岡、熊本都有民眾投資，什麼樣的人都有，像是竹科工程師來說，一般初期還是買在熊本，這還要看你是一個人過來，還是家庭過來，需求考量都不一樣，畢竟要做一個投資決定，若是買在福岡，這裡生活環境包含兒女的教育相對比較方便，但可能就會變成像是台北新竹這樣的通勤，或是周末再回來，在熊本買就是上班比較方便，所以各式各樣的人都有。

王柏璋指出，也有人想要買來租給在這邊工作的人，有投資的也有自住的，甚至有客戶原來就是台灣飯店業者，也會針對出差的人，提供中長期的居住服務，因此他們有想要來這裡蓋飯店。我們目前是台新原有的客戶居多，因此我們還是會篩選一些比較大的營造商給予建議，比如積水房屋、大和房屋相對比較有信譽，規模較大的，客戶有個是各樣的需求，我們自己不是仲介公司，但我們至少要自己先過濾一下。

王柏璋也分析，台灣人喜歡在日本買房的原因住要是跟中國大陸、東南亞地區比起來，日本的漲幅雖然沒有這麼大，畢竟這裡是一個相對政經較穩定的地方，買房價要暴漲也不太現實，但可能一年會有約4%~6%的穩定報酬率，也不會像開發中國家那樣變化那麼大，在日本相對比較安心，但投資還是需要謹慎評估，自己要做一些功課，再來下決定。