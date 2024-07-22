高雄農十六特區買氣熱 信義房屋：大坪數需求增

受惠科技業設廠效應，北高雄的小坪數、低總價案子熱銷，隨著買氣提升，中大坪數的產品也跟著受惠；高雄農十六特區為北高雄地區以中大坪數住宅與景觀豪宅著名的重劃區，信義房屋專家表示，農十六特區因生活環境良好，區域房市向來穩定成長，也因有優良學區，近期有來自高雄小港地區的工程師族群、北部因台積電效應外溢的工程師族群看屋，需求量增加，房屋的流通天數減少。

信義房屋高三區協理周清源表示，高雄今年以來有半導體S廊帶、台積電設廠等全國性的議題加持，因此無論是外地或是本地的購屋族群，都已不再以在地的角度看高雄房市，過去本地族群難免會房價認知跟不上房價漲幅，隨著購屋需求量增加，許多南下的北部客群購屋，房屋價格穩定成長，有自住需求的購屋族群也不願再等，因此買氣持續熱絡。

信義房屋農十六店主任鄧暐璇表示，高雄鼓山的農十六特區共8千多戶，平均屋齡20年內，大多屋齡17~18年的電梯大樓，少數較新的電梯大樓屋齡約8年左右，屬於北高雄的蛋黃區，區域內有凹子底森林公園，約有3成為景觀大坪數豪宅產品，更有龍華國小、明華國中等優良學區，區內有兩個BOT案，其中富邦人壽將投資375億元，興建商場、辦公、旅館、健身中心、水族館及物流等複合型商辦大樓，預計2026年營運；並有有捷運、輕軌，警察局、銀行、診所等生活、交通機能。

鄧暐璇表示，農十六區發展已久，生活機能、入住率都已穩定，房價行情緩漲，標準產品站穩4字頭並上看5字頭，新建案已開價5~6字頭，街廓整齊，重劃區產品也統一，大坪數物件，許多100多坪的毛胚屋，去年單價2字頭，今年隨著購屋需求提升，已來到30~34萬元，總價約3,000~4,000萬。

鄧暐璇觀察，今年以來，受惠台積電設廠效應，楠梓、左營一帶已經有許多科技業的工程師超前部署，而農十六特區距離台積電設廠位置車程約30分鐘，雖然不是「台積電第一圈」，但對於開車的購屋族群仍算方便，且科技業工程師挑選房屋很重視學區，因此農十六特區陸續有從北部而來的工程師看屋。

而區域內3房帶車位，去年總價1,300~1,500萬左右，今年卻要1,600~1,800萬左右，供給稀少，近期也有許多高雄在地的工程師，有些是在小港工作，因為學區而到農十六特區買房，也因開始有來自北部的購屋族群，在供給量本就不多，高雄的在地族群多次看屋下來都沒有成功買到房子，也驚訝於房屋持續上漲，因此近期猶豫期變短，只要開價合理，房屋很快就能售出。