台積電供應鏈從熊本向外擴散 台新福岡支行提出輻射開發戰略

熊本已「廠滿為患」。由於熊本地目變更已讓當地公務員疲於奔命，許多想進來的台積電供應商根本進不來，尤其土地稀缺，一手負責籌設福岡支行的東京分行行長高森幸太郎觀察，因為土地難求，使台積電供應鏈上下游的客戶已評估以往福岡、佐賀、長崎、大分設廠來取代熊本，所以反而設點在福岡，以輻射狀拜訪客戶更方便。

早年在1979年就曾赴新竹學習中文，之後娶中籍妻子的高森幸太郎，中文極為流利，和台新海外事業處長、資深副總張俊明有長達20年的革命情感，二人在香港結緣，當時高森在歐力士服務，之後高森即被台新延攬籌設東京分行，並從2016年出任東京分行行長至今，並完成福岡支行的籌設、開業。

台新的福岡支行即座落於福岡的核心地標「Tenjin Business Center天神商業中心」大樓，天神商業中心於2021年完工，鄰近福岡市政府，地下二樓直通地鐵天神站，五站就可直達機場，該大樓以金融、服務、交通等主力業別進駐之外，地理位置亦為上選。

目前台積電一廠已蓋好，二廠在動工，而其他供應鏈移入，台新銀的福岡支行也積極協助客戶建廠進行。台新福岡支行行長王柏璋說，雖然目前福岡支行還不能作土建融業務，但仍可協助客戶找土地廠房、營造公司，王柏璋也指出，不只在日本，上述對客戶的協助，在台灣也都會有合作機會，

王柏璋也表示，也有台灣的飯店業者來這裡探詢商機，還特別租用長期的公寓讓外派出差的員工使用。王柏璋指出仍有刪選客源，尤其在當地的大型營造商，像日本上市公司如大和房屋、積水房屋，台新會與其合作來過濾進件量。

熊本目前的土地稀缺，也跟地目變更不易有關。高森指出，農地改成工業地很麻煩，需要很久的時間；王柏璋也說，在地目變更上，當地公務員的人力已經不夠，現在是很多客戶想找熊本的物件，但是不好找，尤其是土地，而且現在熊本交通也越來越擁塞。

東京分行目前120坪的空間也不夠用了，台新銀也規畫繼續找更大的辦公室。高森幸太郎指出，東京分行開業時才16人，現在已增至24人，另外，東京分行每年業務量都有約3成的比率成長，福岡支行後續也將作為服務西日本與九州地區的重鎮。

相較於國銀的OBU，台商直接向日本分行合作，比起透過OBU，張俊明舉例，日本利率較低，因此利率比起台灣並沒有太大的差別，此外，擔保品更可以直接在日本設定，日企可直接以在日本的擔保品在日本直接作設定，然後融資更為方便。

高森對目前東京分行的聯貸業務指出，案量台商占一半左右，其他為日商歐洲等。東京分行24人，外派只有4位，其他都是在當地雇用的，其中3位為日籍，其他則是當地的台籍人員。

福岡支行經理黃信傑就是直接從東京分行直接調派到福岡。台新銀行福岡支行為了好好拚北九州的業務，已從東京分行調派好手，出身花蓮的黃信傑，先前已在東京分行任職，本身還是「福岡女婿」，他笑說，公司知道他太太是福岡人，就把他派過來了；此外，台新的日籍員室井夢紀，更曾台新銀行對行員頒發的「台新服務楷模獎」。

對於福岡當地的徵才行情，高森幸太郎說，目前福岡的大學畢業生起薪已從21萬日圓，二年內增至25至26萬日圓，甚至大型銀行已有開出28萬日圓以上的行情，折合台幣約5.8萬元。