中華電攜手和碩發展超高速光纖 實現新 AR、VR 與 AI 應用

中華電信（2412）要成為數位生態系統協創者，22日宣布與國內網通設備大廠和碩（4938）合作，積極發展超高速光纖接取技術，滿足未來不同場域AI智慧生活新應用。

中華電信表示，採用新一代光纖到家（FTTH） 25GS-PON技術方案，持續提升用戶連網頻寬，7月宣布成功完成25G服務現場應用測試。

中華電信指出，此次測試驗證現有大量佈建的10G接取網路可平滑演進至25G，甚至未來的50G高速接取服務，可持續滿足用戶對新一代AR、VR與AI創新應用的需求，並結合Wi-Fi 7與5G開放接取網路Open RAN專網架構，靈活配合用戶應用場域快速佈建。

中華電信表示，攜手國內網通設備大廠和碩聯合科技通訊產品及5G團隊合作，採用Nokia接取網路平台，共同驗證未來行網與固網整合高速接取技術方案。

近年中華電信持續推升光纖網路並整合行動網路，持續推升應用多元化，中華電信指出，透過和碩提供的行網O-RAN、接取通訊產品以及新一代AR、VR應用終端，結合中華電信應用Nokia 25GS-PON技術方案，可滿足用戶未來不同場域開發AI智慧生活新應用，中華電信強調本次測試是整合未來行動與固定接取網路與應用終端的重要驗證里程碑。

此外，中華電信於7月1日推出HiNet光世代「速在必行3.0」方案，提供全新雙向1G家用型對稱頻寬服務，完成同一接取平台25G服務現場驗證，確保用戶服務可持續平滑演進至更高速率。另外固網與行網的整合，將使未來的AI創意不受時空限制。中華電信與國內夥伴合作，結合完整的基礎網路設施，致力於打造客戶信賴的數位生態系統，持續創新，為客戶、策略夥伴、股東及員工創造價值。