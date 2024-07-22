工研院推動科普教育 暑期科展啟發孩童創新思維

工研院22日參加臺南市政府舉辦為期一週的「第64屆全國中小學科學展覽會」，工研院以「工研實驗室大解密」為主題，展出綠色科技、健康食安、環境永續等相關領域的科普教育知識，規劃「科學教育開開門」，以「蚵殼紗紡織生態」、「鳳梨農廢餘料處裡」及「智慧蔬果農藥檢測器」等研發技術，啟發學童對科技的了解。在科學展示互動體驗技術部分，以「地球保衛隊」互動展示主題分享全球暖化、溫室效應以及綠色能源技術的應用。

工研院副總暨永續長兼社會公益委員會主委何大安表示，工研院長期推動科普教育，將創新科技轉化為淺顯易懂的教材，以樂趣啟發學童潛力，擴大他們的生活體驗，希望藉由豐富的科技展覽體驗，對他們的未來可以產生正面影響。全球正面對氣候環境劇變，工研院於永續環境下發展「循環經濟」、「低碳製造」、「綠能系統與環境科技」等三大次領域，研發各項綠能系統與環境科技，建立淨零永續社會與產業發展共榮的生態體系。同時配合聯合國永續發展目標（SDGs）的SDG 4優質教育，確保所有學童都能獲得高品質的教育、永續發展的知識與技能，與SDG 7可負擔的潔淨能源，確保所有的人都可取得負擔得起、可靠、永續及現代的能源。讓更多的學童了解到科技的無限可能與多元應用，並鼓勵他們投身於科技創新和研究中，為推動科技進步和社會發展貢獻更多力量。

工研院社會公益委員會副主委謝國倫表示，在科普教育方面，工研院規劃「科學教育開開門」主題，展示淨零碳排永續循環在地的特色，提供科技應用、美學體驗、人文創作，打造創生多元世代。其中「蚵殼紗紡織生態」循環再生為例，臺灣西南部沿海是重要的蚵仔（牡蠣）養殖區，年產量超過兩萬噸，但當地堆積的大量蚵殼不但佔空間、難以清理，更是造成環境髒亂的海洋廢棄物。工研院研發團隊與業者合作，從蚵殼中提煉碳酸鈣，使其成為環保染料、做成循環器皿，用於建築、紡織、包材等各項產業，打造屬於蚵仔的循環美學。

在互動體驗方面，以「地球保衛隊」主題展示綠色能源技術，從理論、應用到實驗一貫式體驗，透過看得到、摸得到的科技饗宴，增加學童的對科技創造的想像力！現場展示太陽能、風能、水力發電的原理及應用，並體驗太陽能車及風力發電的運作方式，彷彿置身於工研院的研發實驗室中，親身體驗各種科技研發的過程。