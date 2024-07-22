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聚恆科技深入農村 在地創能新模式

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
聚恆科技今日捐贈台南市後壁區農村協會光電板，深入農村，成為綠色農業的貢獻者。圖/聚恆科技提供
聚恆科技今日捐贈台南市後壁區農村協會光電板，深入農村，成為綠色農業的貢獻者。圖/聚恆科技提供

台南市後壁區，位於台南市最北端，毗鄰嘉南平原北方及八掌溪兩公里處。這片狹長平原由八掌溪與急水溪沖積而成，土質豐沃，是臺灣冠軍米的故鄉，也是享譽國際的蘭花展覽地區。這裡成功地將農業、觀光和文化相結合，保留了濃厚的農村特色。

台南市政府正積極推廣綠色能源，目標是將台南打造成為陽光電城。在這個過程中，民間企業也紛紛響應。聚恆科技（4582）率先展現了企業的社會責任，7月11日向後壁休閒農村產業文化發展協會捐贈了7瓩太陽光電板，並補助施工費用達8萬元，一個月可產生850度電力自給自足。這項舉措不僅有助於推動社區的綠色能源建設，還象徵著企業與社區之間的雙贏合作。

聚恆科技希望通過這次捐贈，能夠將綠色能源深入農村，連結在地社區，打造創新生態模式，樹立了企業與地方共同推動環保、促進可持續發展的典範，不僅是企業對社會責任的實踐，更是對綠能未來的積極展望。

聚恆科技今日捐贈台南市後壁區農村協會光電板，深入農村，成為綠色農業的貢獻者。圖/聚恆科技提供
聚恆科技今日捐贈台南市後壁區農村協會光電板，深入農村，成為綠色農業的貢獻者。圖/聚恆科技提供

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