中華電瞄準AI創新應用 測試超高速光纖接取技術
中華電信今天宣布發展超高速光纖接取技術，7月已完成新一代光纖到家（FTTH）25GS-PON技術測試，可確保現有頻寬服務平滑演進至更高速率；中華電並攜手網通設備業者，整合行動、固網與應用終端，實現新一代AR、VR與AI創新應用。
中華電信今天發布新聞稿宣布，與國內網通設備大廠和碩通訊產品及5G團隊合作，採用Nokia接取網路平台，共同驗證未來行網與固網整合高速接取技術方案；中華電採用新一代光纖到家（FTTH）25GS-PON技術方案，提升用戶連網頻寬，今年7月已完成25G服務現場應用測試。
中華電進一步表示，此次測試驗證現有大量布建的10G接取網路可平滑演進至25G、甚至未來50G高速接取服務，透過和碩提供的行網O-RAN、接取通訊產品及新一代AR、VR應用終端，結合中華電信應用Nokia25GS-PON技術方案，能滿足用戶對新一代AR、VR與AI創新應用的需求，並結合Wi-Fi 7與5G開放接取網路Open RAN專網架構，配合用戶應用場域快速布建。
中華電信指出，7月1日推出的光世代方案提供全新雙向1G家用型對稱頻寬服務，完成同一接取平台25G服務現場驗證後，能確保用戶服務可持續平滑演進至更高速率。
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