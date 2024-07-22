5月電信申訴年增25% NCC：持續觀測合併案影響

電信消費爭議處理中心發布最新統計，今年5月行動通訊申訴量為505件，年增25%，主要是跟電信合併案相關的台灣大哥大跟遠傳電信申訴仍呈年增。NCC今天表示，跟合併案相關申訴量已逐漸趨緩，後續也會持續觀測合併案相關影響。

兩大電信合併案去年底陸續生效，電信消費爭議處理中心最新爭議案件處理報告顯示，若把申訴案件類別進行分析，通訊連線品質類案件數約355件，占比7成左右，其次是申裝、異動與續約類，再來是資費類與3G網路關閉類；3類別中都以遠傳案件數較多。

3大電信申訴量跟去年同期相比，主要是跟電信合併案有關的遠傳電信、台灣大哥大呈現年增，中華電信則呈下滑。遠傳電信228件，年增262%，台灣大哥大190件，年增188%，中華電信為87件，年減20%。

在通訊連線品質改善部分，遠傳指出，室內依照個案提供信號改善設備，室外則持續調整站台天線角度與參數設定，若為電信合併案相關案件，持續依合併網路設置計畫期程進行基站建設，在官網專區隨時更新揭露資訊，讓用戶可以即時查詢。

在申裝、異動與續約類型，遠傳表示，落實合約說明，確認用戶清楚了解專案優惠規範與限制，並強化人員系統操作專業，仔細檢查步驟，避免遺漏。

至於3G網路關閉類約有15件申訴，國家通訊傳播委員會（NCC）說明，因3家業者6月底關閉3G網路，業者在事前也會比較頻繁通知可能受影響的客戶，需要檢視手機或是到門市確認SIM卡，但可能通知頻率較高，也可能因此被民眾申訴。

NCC說明，整體來看，申訴量跟去年底合併案生效初期相比，已逐漸趨緩，電信合併案觀測小組未來也會持續觀測合併案的相關影響。