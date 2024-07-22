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傳產電子金融齊跌 台股下挫逾700點失守季線

中央社／ 台北22日電
台股今天持續回檔修正。聯合報系資料照／記者余承翰攝影
台股今天持續回檔修正。聯合報系資料照／記者余承翰攝影

台股今天持續回檔修正，盤中最低下探22130.88點，下跌738.38點，失守22139點季線。傳統產業、電子及金融類股全面下挫，僅食品類股相對抗跌。

至10時35分，台股加權指數22231.41點，下跌637.85點，成交值新台幣3097億元。

台積電美國存託憑證（ADR）19日下跌3.55%，台積電今天股價同步走低，盤中達938元，下跌32元，市值滑落至24.32兆元，影響大盤指數260點。

鴻海、聯發科、聯電、大立光及信驊等權值、高價股紛紛走跌，帶動電子類股指數下挫3.68%。

傳產股也普遍走跌，僅食品股在平盤上下震盪，相對抗跌，包括玻璃、營建、航運類股指數下挫逾3%，金融類股指數也下跌逾2%。

台積電 台股

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