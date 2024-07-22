快訊

毆打幼童還逼公開露鳥！3幼保員被法辦 新北教育局勒令園所停招

民主黨權力遊戲即將上映！賀錦麗要披掛上陣 得先贏過這幾人

民主黨有望翻盤？賀錦麗VS川普民調曝光 支持率僅差1%

聽新聞
test
0:00 / 0:00

科技業轉職最佳時間？ 前輩傾囊：領完「這一包」最划算

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
圖為科技廠無塵室。圖／聯合報系資料照片
圖為科技廠無塵室。圖／聯合報系資料照片

上市櫃公司員工的小確幸，年「中」獎金在近期陸續落袋，其中發出10億元以上年中獎金的企業大約18家，光是科技業就占15家，可以說是大贏家，就有網友在社群平台上發問「大家年中獎金都進帳了嗎？現在是跳槽轉職的好時機嗎？」

網友表示自己是新人，年中能領到的金額不高，準備投履歷換工作，想確認要撐到年後再轉職，還是可以開始準備了，除了有網友直接分享領到的獎金，還詢問原po「到底領到多少，看看金額在來判斷公司前景」，也有前輩知無不言「科技業年底或是農曆年前可以領到年終獎金、年大約4月份會公布年度調薪，到5、6月還有端午獎金、7月是年中獎金，最好轉職時機是就8月」、「我2月領完走的，會一直想到七月那包有50萬，真虧嗚嗚」、也有網友直接點出科技業一整年福利多多「不等二月那包嗎？都撐到年終了、不等四月調結果嗎？如果不錯呢、不等五月嗎？也才一個月、不等七月嗎？最大包的耶！不等八月嗎？下個月就領到了…」

1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，調查發現高達9成6的科技業在下半年有徵才計畫，需求最多的職務類型，主要有業務、技術服務、軟硬體系統人才以及人資行政4大類人才。目前1111人力銀行資料庫中有超過14萬筆科技業的工作機會數，是近年的高峰，顯示科技產業的人才需求日益擴大，而在AI的快速發展下，包括金融業、傳產製造業也開始向理工人才招手，具備專業技術的人才，越來越搶手。

曾仲葳表示，想要更進一步了解不同職務類別，在科技產業中所需的職能，可以鎖定科技島網站的「職缺百科」(https://www.technice.com.tw/techjob-wiki/)，內容蒐羅科技業12大領域，包括電腦軟硬體、系統網管、資料科學、雲端技術、資訊安全、系統開發、電子通訊、光電光學、IC半導體、機械製程、維修品管、醫藥生技中，近百職缺選項，有意投入科技產業的求職者，可以多方了解不同職務的專業職能與面試技巧，在面試前做好萬全準備。

科技業 面試

延伸閱讀

104人力銀行爆個資遭不當使用 檢調搜索多間涉案公司

文組薪水比不上科技業...跳槽只能當低階工程師？過來人指1明路：努力錯方向

另一半堅持己見、頻換工作？易讓女人不幸的「男性6大特徵」

對教學有熱忱！公務員苦惱該不該轉職「教師」 網勸三思：成本太高

相關新聞

被AI顛覆的5張半年報 股價高飛、營收表現強勁

大立光、台積電的法說等於揭開半年報行情的序幕，ASIC、IC設計、光通訊、先進封測及鴻家軍五大族群能夠搭上AI的列車，除了享有股價高飛的優勢，更可望替未來的業績成長帶來正面加分。

科技業轉職最佳時間？ 前輩傾囊：領完「這一包」最划算

上市櫃公司員工的小確幸，年「中」獎金在近期陸續落袋，其中發出10億元以上年中獎金的企業大約18家，光是科技業就占15家，...

台積電中國大陸客戶超額下單 HPC 重複下單疑慮升高

地緣政治議題升高使半導體鏈急單湧現，外傳台積電（2330）等半導體大廠陸續湧現急單，法人看好，台積電今年第3季受地緣政治...

廣達車用報喜 卡位全球供應商前六、傳10月將再秀新品

廣達報喜！全球電子業市場近年持續聚焦車用龐大商機，而汽車供應商保證平台SUPPLIERASSURANCE近日公布「第2季...

地緣政治急單湧…陸企囤晶片 台積拚Q3營收再超標

地緣政治議題升高，台積電上季來自大陸訂單占比大增，傳出隨著美國大選倒數計時，兩黨候選人對持續擴大對陸半導體出口管制有共識...

晶圓製造2.0效應…台積電單季兆元營收 加速度

台積電上周於法說會拋出「晶圓製造2.0」的新定義，增添多重想像空間。法人預期，台積電在既有晶圓製造規模持續壯大之際，又有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。