台積電中國大陸客戶超額下單 HPC 重複下單疑慮升高

地緣政治議題升高使半導體鏈急單湧現，外傳台積電（2330）等半導體大廠陸續湧現急單，法人看好，台積電今年第3季受地緣政治急單挹注使財測有望再超標，惟中國大陸客戶紛紛超額下單，也使高速運算（HPC）重複下單疑慮升高。

業界說，美國大選不論民主黨或共和黨，兩黨共識是對出口管制持續加強，已使得不少尚未被列出口管制黑名單的大陸廠商積極提前預防性下單囤貨，特別是5奈米以下先進製程物以稀為貴，目前市場氣氛頗類似當年華為旗下海思在受制出口管制前的超額備貨的氛圍，大陸各廠在人工智慧領域積極發展除了租賃美系大廠算力，也正積極囤積晶片、設備。

不過，產業界也說，由於不少大陸廠商超額下單，也使得重複下單疑慮升高，按照市場需求推估單季大約10億美元的訂單額度約為提前備貨之外再額外因地緣政治因素追單，估占台積單季營收約5%上下，對2025年需求影響有待追蹤。

除了先進製程，業界說，不少美系晶片大廠或IDM大廠也積極將訂單轉下非中國大陸境內的晶圓廠，也帶動台廠成熟製程應用加速自谷底爬升。

地緣政治議題對半導體產業影響持續受各界關注，不過該議題為兩面刃，業界觀察，台積電今年第二季以客戶總部所在地區分來自中國大陸客戶占比急拉至16%，似乎地緣政治預期心理的急單效應開始浮現，法人估計，相關預防性囤貨挹注第三季相關貢獻將維持高檔。

對於外界關注中國大陸客戶似乎因後續潛在出口管制或加稅議題拉貨，台積電當時法說會上未多做說明並僅提到，中國大陸客戶比重上升主要是HPC應用。