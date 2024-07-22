廣達車用報喜 卡位全球供應商前六、傳10月將再秀新品
廣達報喜！全球電子業市場近年持續聚焦車用龐大商機，而汽車供應商保證平台SUPPLIERASSURANCE近日公布「第2季度全球供應商聚焦名單」，其中代工大廠廣達（2382）驚喜入列，以極高的SAQ（可持續發展評估問卷 5.0）評級，成功坐上全球市場供應商第六名的寶座。對此，廣達也傳出將於今年10月8日帶著旗下技術，登上將在西班牙巴塞羅納舉行的「2024車用感知技術大會（AutoSens Europe）」大展身手。
據悉，SUPPLIERASSURANCE平台上共搜羅超過128,000個汽車供應商網點，該平台會透過實施由 Drive Sustainability 創建的「可持續發展評估問卷 5.0 （SAQ）」，讓市場更清楚的看到在這麼多的供應商之中，大家的目光究竟是聚焦在哪些業者身上，而又有哪些汽車供應商已經是行業中的頂級供應商。隨著，該平台正式揭曉今(2024)年第2季度汽車市場評價的SAQ分數實際排行後，台系大廠廣達成功衝進全球汽車市場前6名，相當驚人。
廣達近年在「車用領域」也不落人後，持續推展旗下車用電子全產品線業務布局，事實上車用電子已是廣達旗下毛利率最高的業務，部份品項毛利率甚至高達四成，並且旗下出貨規模仍在不斷擴增。面對車用市場的發展，廣達董事長林百里也在股東會中透露，自己認為車用方面還有很多新功能可以發展，雖然車用產品有別於消費性電子，並且隨著汽車開始導入ADAS（自動駕駛輔助系統），車用電腦設計又更複雜，不過廣達絕對不會放棄這塊，會拿出恆心跟毅力去面對。
林百里透露，雖然近幾個季度電動車產業表現有些疲軟，但仍看好自動駕駛前景，畢竟無論是傳統汽車品牌、新創業者，都積極發展相關技術，會持續鎖定車用商機，保持技術開發及產能調整計畫，預期車用業務今年仍會維持雙位數成長。他坦言，自己認為汽車的每一個設計的循環週期為三年，而搭載的產品本身生命週期則會再多出三年，因此現在相關的計畫已至少排到2030年。
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