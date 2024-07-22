微軟大當機 影響850萬台設備

資安公司CrowdStrike軟體更新導致微軟Windows作業系統全球大當機，微軟昨天表示，初步統計約有八五○萬台Windows設備受影響，將與CrowdStrike，以及Google Cloud Platform（ＧＣＰ）、Amazon WebServices（ＡＷＳ）等公司合作採取補救措施。專家表示，經濟全球化或許正在減速，但網路全球化仍在加速進行，這場當機可能有助於使各界認識到確保網路韌性的急迫性。

微軟昨天發布新聞稿，表示自事件發生以來，與客戶、CrowdStrike和外部開發人員持續進行溝通、收集相關資訊，並盡速提供解決方案，協助用戶安全恢復受影響的系統。此外，微軟也已部署數百名微軟工程師和專家，協助客戶恢復系統服務，並與其他雲端服務供應商合作，包括ＧＣＰ和ＡＷＳ，分享在產業中所觀察到的影響狀況，並提供與CrowdStrike和客戶溝通的相關資訊。

微軟指出，軟體更新偶爾會產生突發狀況，但像CrowdStrike如此重大的事件極為罕見，初步估計這起事件影響八五○萬台Windows設備，占所有Windows裝置不到百分之一。

金融時報專欄作家宋希爾（John Thornhill）撰文指出，全球經濟與社會體系極速數位化，已對世人帶來巨大利益；但上周發生的全球電腦大當機也證明數位化的嚴重弱點。長久以來，各國政府與企業界一直認為網路韌性雖然重要，但並不急迫，這場當機可能有助於使各界轉而認識到確保網路韌性的急迫性。

宋希爾表示，每家公司必須重新檢討本身的災難復原計畫，並確保本身的資訊系統能夠在發生任何狀況時都能迅速恢復正常運作。此外，這場數位崩潰凸顯出有如此之多的組織都依賴全球性的數位基礎設施，以及現代經濟的脆弱性。