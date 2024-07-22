機櫃超貴 水冷元件出包不小心就賠死

搭載輝達（NVIDIA）「地表最強AI晶片」GB200的AI伺服器即將量產出貨，由於功耗大增，首度大規模倒入水冷散熱，讓相關廠商躍居市場新焦點。然而，水冷技術原理看似簡單，但「眉角」眾多，即便是一個小小的水冷元件出包，都很可能導致動輒要價數百萬美元的AI伺服器機櫃報銷，凸顯相關廠商在供應鏈關鍵地位。

根據供應鏈估算，搭載GB200的NVL 72機櫃整機要價約300萬美元，NVL 36機櫃則是180萬美元，無論是哪一種架構的伺服器機櫃，都因為搭載超高算力的GB200晶片，均必須導入水冷散熱系統，否則過熱問題很可能造成伺服器死當，無法順利運作。

業界人士分析，傳統氣冷散熱已無法解GB200高達上千瓦的功耗，加上各國政府對資料中心節能與空間的要求日益嚴苛，因此才需要使用解熱能力較強、占用空間較小的水冷散熱系統。

奇鋐（3017）董事長沈慶行曾指出，AI伺服器的造價都很貴，只要漏水就很可能會「賠死」，因此客戶在選擇供應商「不是只看會不會做，而是品質能不能被信賴，因此水冷散熱看似賽道很大，但真正能在賽道上競爭的人並不多」。

目前國內散熱廠也已開始走向資本密集、技術密集的方向，包括雙鴻（3324）、奇鋐近年來都不斷擴大資本支出，從過往的數億元，擴增到數十億元。