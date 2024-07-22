輝達最強AI晶片驚爆水患 雙鴻、奇鋐等緊急救援

搭載輝達（NVIDIA）「地表最強AI晶片」GB200的AI伺服器出貨前夕驚傳「水患」。業界傳出，國際大廠關鍵水冷零組件出包，導致GB200機櫃發生漏水狀況。市場預料，雙鴻（3324）、奇鋐（3017）等台廠有望緊急登板救援，迎接轉單。

據悉，GB200水冷系統中，目前台廠主要負責供應水冷板，至於分送水冷液體的分歧管、快接頭與軟管等零組件，多由外企包辦供貨。而分歧管、快接頭、軟管與冷卻液輸送相關，如今發生漏水事件，業界研判與分歧管、快街頭、軟管等水冷零組件出包有關。

GB200水患事件概況

業界人士指出，由於是發生在量產出貨之前，因此即使發生漏水情事，相關廠商仍有時間進行補救措施，不至於影響整機出貨時間，但此事件已讓雲端服務商神經緊繃，正在考慮將台廠納入供應鏈名單，藉此有更多零組件替換的選擇。

由於分歧管、快接頭、軟管需要經過的認證相當繁雜，加上這些零組件過去也不是台廠擅長的部份，直到近年來水冷趨勢確認後，雙鴻、奇鋐等台灣散熱相關廠商才從原先最擅長的水冷板，擴大產品研發範圍到分歧管、快接頭、軟管，隨著國際大廠出包，業界預期，雙鴻、奇鋐有望緊急登板救援，迎來轉單，搖身一變成為相關元件供應鏈。

目前雙鴻、奇鋐在水冷散熱系統的自製率約五成，今年有望一舉提升至七成，提升主因在於雙鴻與奇鋐今年起已開始具備量產分歧管的能力，未來若快接頭、風扇牆也能完成驗證，並且成功自製，很有機會達成自製率100%，進一步推升毛利率走升。

因應龐大的水冷商機，雙鴻目前已在泰國新建水冷板產線，預估第3季之前可完成，並在年底前做好量產準備，開始顯著貢獻營收。

奇鋐則在越南擴大水冷板模組產能，內部預估年底前在擴產五成，屆時越南廠月產能將達10萬套，明年則擴大至25萬套，而分歧管、快接頭等零組件則可能先在台灣生產。



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