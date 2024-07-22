地緣政治急單湧…陸企囤晶片 台積拚Q3營收再超標

地緣政治議題升高，台積電（2330）上季來自大陸訂單占比大增，傳出隨著美國大選倒數計時，兩黨候選人對持續擴大對陸半導體出口管制有共識，陸企為此擴大提前囤積晶片，導致台積電近期來自對岸急單湧現，相關效應挹注下，推升台積電本季營收可望再度超標。

對於外界關注大陸客戶似乎因後續潛在出口管制或加稅議題而增強拉貨力道，台積電先前於法說會未多做說明，僅提到中國大陸客戶比重上升，主要是高速運算（HPC）應用。就美方出口管制議題，台積電管理層2023年期間在法說會已多次提到，會在遵守所有規則和法規下，為所有客戶服務。

台積電近期來自大陸訂單占比快速拉高，公司最新財報顯示，第2季以客戶總部所在地區分，北美仍是最大宗、占比達65%；中國大陸市場則急速拉升至16%，較首季僅9%及去年同期12%大增，並取代亞太區，成為第二大區域市場，亞太區域占比則降至9%，日本維持6%，其餘為EMEA區域。

業界觀察，台積電第2季以客戶總部所在地區分，來自大陸客戶占比急拉至16%，透露地緣政治預期心理的急單效應開始浮現。

業界分析，美國大選倒數計時，民主黨與共和黨對持續加強大陸半導體出口管制有共識，使得不少尚未遭列入出口管制黑名單的陸企積極提前預防性下單囤貨，特別是5奈米以下先進製程物以稀為貴。業界形容，目前市場氣氛頗類似當年華為旗下海思在受制出口管制前的超額備貨狀況，反映陸企在AI領域積極發展，除了租賃美系大廠算力，也正大舉囤積晶片與設備。

台積電第2季合併營收為6,735.1億元，創單季新高；美元營收方面，原本預估落在196億美元至204億美元之間，實際結果為208.2億美元，超越預設區間上緣，年增32.8％，季增10.3％，超越財測高標。法人估計，相關預防性囤貨挹注本季貢獻比重仍將維持高檔，助力台積電營運，本季營收可望再次超標。