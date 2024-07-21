詐騙太多 台積電澄清：魏哲家、張忠謀、張淑芬未刊登投資廣告

最近詐騙手法層出不窮，台積電（2330）21日發布澄清訊息，強調公司董事長暨總裁魏哲家及經營團隊、創辦人張忠謀博士及其夫人（台積電慈善基金會董事長）張淑芬女士未有公開社群帳號或參與任何投資或股票買賣相關之公開團體或分享投資理財經驗，盼大眾勿上當。

台積電澄清，最近詐騙手法層出不窮，台積公司董事長暨總裁魏哲家及經營團隊、創辦人張忠謀博士及其夫人（台積電慈善基金會董事長）張淑芬女士皆沒有用個人身份經營任何公開臉書帳號或社群媒體粉絲頁/社團/社群，亦不曾參與任何投資或股票買賣相關之公開團體、刊登此類廣告、或分享投資理財經驗。

台積電也指出，請大家明鑑不要上當。如有冒用身份情事，公司亦保留法律追訴權