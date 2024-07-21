詐騙有夠多 台積電澄清：董事長魏哲家沒有公開社群帳號

近期台積電股價大漲，詐騙集團也打起台積電高層的主意。台積電今日發布澄清訊息，強調董事長暨總裁魏哲家及經營團隊、創辦人張忠謀博士及其夫人（台積電慈善基金會董事長）張淑芬女士未有公開社群帳號或參與任何投資或股票買賣相關之公開團體或分享投資理財經驗，盼大眾勿上當。

台積電今日完整澄清全文如下：

「最近詐騙手法層出不窮，台積公司董事長暨總裁魏哲家及經營團隊、創辦人張忠謀博士及其夫人（台積電慈善基金會董事長）張淑芬女士皆沒有用個人身份經營任何公開臉書帳號或社群媒體粉絲頁/社團/社群，亦不曾參與任何投資或股票買賣相關之公開團體、刊登此類廣告、或分享投資理財經驗。請大家明鑑不要上當。如有冒用身份情事，本公司亦保留法律追訴權。」