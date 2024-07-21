詐騙太多 台積電澄清：魏哲家未有公開社群帳號勿上當

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最近詐騙手法層出不窮，台積電（2330）21日發布澄清訊息，強調公司董事長暨總裁魏哲家及經營團隊、創辦人張忠謀博士及其夫人（台積電慈善基金會董事長）張淑芬女士未有公開社群帳號或參與任何投資或股票買賣相關之公開團體或分享投資理財經驗，盼大眾勿上當。

台積電今日完整澄清全文如下：