地緣政治急單？台積電第2季中國客戶占比急拉至16%

地緣政治議題對半導體產業影響持續受各界關注，不過該議題為兩面刃，業界觀察，台積電（2330）今年第2季以客戶總部所在地區分來自中國大陸客戶占比急拉至16%，似乎反應地緣政治預期心理的急單效應，並預防性囤貨，法人估計第3季相關貢獻將維持高檔。

對於外界關注中國大陸客戶似乎因後續潛在出口管制或加税議題拉貨，台積電當時則未多做說明並僅提到，中國大陸客戶比重上升主要是 HPC（高速運算）應用。

依據台積電財報顯示，今年第2季以客戶總部所在地區分，北美仍是最大宗65%，不過第二區域則是由中國大陸市場急速拉升至16%，相較今年首季僅9%以及去年同期12%皆大幅提升，並取代亞太區再度成為第二大區域市場，亞太區域占比則降至9%，日本維持6%，其餘為 EMEA 區域。

法人則分析，從台積電區域市場結構來看，中國大陸客戶出現大幅拉升，預期是為避免後續更多出口管制因素的提早備貨因素，隨著美國總統大選再次引發地緣政治與相關出口管制議題，預期相關地緣政治急單效應將持續至下半年，有助台積營運持續超標表現。

若以終端應用來看，台積電今年第2季 HPC 營收貢獻52%，持續超越智慧機且首度占比過半，智慧機營收占比33%，物聯網6%，車用5%，DCE 2%，其餘為其他應用。

就出口管制議題，台積電管理層2023年期間在法說會上已多次提到，台積電會在遵守所有規則和法規下替所有客戶服務。