2024 Acer Day 促銷優惠、巡迴活動全面開跑

一年一度的宏碁（2353）暑期盛事2024 Acer Day開跑，新品驚艷亮相。Acer Swift Go AI PC冰霧藍新色上市和宏碁首款Copilot+ PC 《Swift 14 AI》正式開放預購，而甫上市的All-in one AI桌機-Aspire C系列另有優惠、同時推薦全新尺寸14.5吋Predator Helios Neo 14 AI電競筆電；今年更新增電競路由器新品-宏碁台灣首款Wi-Fi 7電競路由器 Predator Connect T7，及新推出超值4核心Predator Connect W6x電競雙頻路由器。

2024宏碁Acer Day暑期活動以「AI智能GO無限」為主題，進行全台促銷及巡迴推廣：只要購買Acer指定筆電、桌機或螢幕及平板電腦，上網登錄送Acer 墨爾本19.5吋拉鍊行李箱，或Acer 65W 氮化鎵USB 電源供應器，每週還有機會抽中Acer精美商品包括10.1吋Acer Iconia Tab M10 LTE平板電腦，Acer Halo Swing可攜式智慧音箱及 Acer ES Series 3 電動滑板車等。

Acer Day 全台巡迴活動自7/20起，每週末將邀請多位人氣網紅及Youtuber擔任Acer AI特派員與粉絲一同挑戰AI任務，現場完成指定AI PC任務就享專屬特務禮，同時還舉辦宏碁最新效能筆電Aspire 15競標活動；當然，現場購機還有加碼購機尊榮禮。

宏碁暑期重棒出擊，精彩新品銳出。輕薄筆電部分：Swift Go AI PC（SFG14-73）新色登場，14吋冰霧藍典雅外型，具鋁製外殼的時尚輕薄機身，搭載全新Intel Core Ultra 5/7/9處理器，並配備Intel NPU整合AI加速能力，提供強大的處理效能和AI支援技術，推出16GB/32GB LPDDR5X 記憶體， 且具有兩個M.2 SSD插槽，內建512GB/1TB PCIe NVMe SSD，共推出3款產品，建議售價自42,900元至50,900元。

不只如此，Acer再推電競路由器-宏碁台灣首款 Wi-Fi 7 電競網狀路由器—「Predator Connect T7」，支援 Qualcomm支援多重連接 (Mulit-Link Operation)及多重連結網狀網路（Multi-Link Mesh）技術，提供快速、可靠且廣泛的網路覆蓋範圍，媲美有線連接的網路連線，搭載高通技術先進的四核心處理器，為玩家和串流媒體用戶提供流暢的線上體驗。

宏碁還有推薦暑假必備新品，包括Acer甫上市的11吋高解析Android平板電腦-Iconia Tab P11，時尚鋁合金金屬機身，搭載聯發科8核心處理器及Android 14，具備2K(2000x1200)解析度， 透過IPS 90Hz高刷新和先進QLED及量子點顯示技術，四個揚聲器的配置；同時藉由Wi-Fi雙頻和藍牙5.2都能保持網路連接流暢，長效13小時續航力，並支援USB Power Delivery 2.0快充。