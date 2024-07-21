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央行管制第二戶 專家：官方數據「這現象開始發生了」

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。記者游智文／攝影
房市示意圖。記者游智文／攝影

內政部近日公布今年第1季全國與各縣市房價指數，六都與全國房價指數全數上漲，全國房價指數單季成長約3.39％，已經連續23季上漲；其中桃園市、台南市的單季漲幅最高，分別上漲 3.99%、3.94%。

馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，從六都第1季房價指數表現來看，可以觀察到以下幾個現象：

一、資金已流向非管制區域

自2023年6月央行宣布在特定地區買第二戶房貸上限降至七成之後，市場推測非特定地區以外的成屋，將變得更有吸引力。而觀察首季房價，六都第1季平均漲幅約3%，但全國平均漲幅約3.39%，顯示不少外縣市漲幅高於六都，這意味著資金已經已開始轉到央行非管制區域購屋，進而帶動房價漲幅擴大。

二、台南市漲房價累計漲幅為六都之最

六都之中，台南市房價指數已經漲到 151.58 ，第二至第六名依序為台中市、桃園市、高雄市、新北市、台北市。由於台積電目前營收占比近五成的3奈米廠、 5奈米廠都設在南科，而南科營業額又已經超越竹科，在科技產業帶動之下，台南房價走勢相當凌厲。

三、中南部房市持續強勢格局不變

雖然桃園市房價指數漲幅頗大，但孤掌難鳴，台中、台南與高雄的房價指數平均水位遠比北台灣三都高出許多，代表資金南向的情況不變。第2季後似乎有部份資金回防北台灣，但賴總統表示將協助科技產業南科，兩股力量相互拉扯之下， 第2季南北房價漲幅會不會縮小、甚至出現主客易位，值得觀察。

全國及六都第一季房價漲幅。 資料來源:馨傳不動產提供
全國及六都第一季房價漲幅。 資料來源:馨傳不動產提供

央行 奈米 房價

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