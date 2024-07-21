蘋果 i16有望掀起換機潮 法人看好台積、大立光等受惠

蘋果在將AI功能導入 iPhone 後，由於舊款、低階 iPhone 將無法使用AI功能下，市場預期自今年下半年起帶動換機潮，且在2025年 iPhone 出貨量出現明顯成長，有利晶圓代工、組裝、鏡頭，包括台積電（2330）、鴻海（2317）、大立光（3008）等供應鏈業績表現。

分析師指出，蘋果正式發表 Apple Intelligence，將支援 iPhone、iPad 及 Mac，但僅支援搭載 A17 Pro、M系列處理器的硬體，AI相關功能除了在本機上完成，亦會串接 Open AI 的 GPT-4o 模型來完成較複雜的AI功能，並只在 iOS 18、iPad OS18以及 Mac OS Sequoia 上提供，完全與 iPhone、Mac 硬體及用戶個人資訊結合，提供方便的功能。

由於 Apple Intelligence 僅支援 iPhone A17 Pro、iPad、Mac M1~M4及更新型的處理器，未來即使 Apple 硬體用戶升級至 iOS 18、iPad OS18以及 Mac OS Sequoia，若處理器較為老舊、記憶體容量偏小的機型皆無法使用AI功能，較 iPhone 15 Pro、Pro Max 更老舊、低階的 iPhone 將無法使用 Apple Intelligence，預期將加速蘋果硬體換機需求，有利晶圓代工、組裝、聲學等蘋果供應鏈業績向上成長。

其中，並預期 iOS 18將AI導入 iPhone，可望提升換機需求，且 iPhone 16Pro 與 Pro Max 皆將搭載潛望鏡頭，推升潛望鏡頭出貨量，進一步推升旺季營收成長動能，今年下半年為 iPhone長線換機潮起點，有利大立光營運表現。