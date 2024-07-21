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輝達、超微AI算力平台開放申請 今年60家業者可用6週

中央社／ 台北21日電

數發部數位產業署採用輝達（NVIDIA）、超微（AMD）頂級算力晶片，打造產業AI算力平台，本週開放業者免費申請使用，助攻創新應用，目標今年提供60家廠商使用，成立未滿8年的新創業者具優先資格，申請截止日期為8月13日。

為鼓勵業者深化AI創新應用，數產署說，希望使用算力平台發展的AI技術可應用在各行各業，像是醫療、防救災、製造、零售、金融、公益、運輸、教育等。原則上業者來申請的算力以0.5片H100晶片或MI300X晶片擇一，申請使用期間為6週。

數發部數位產業署為持續提升台灣數位競爭力，透過「數位產業跨域軟體基盤暨數位服務躍升計畫」，希望為軟體業者打基礎，今年規劃採用輝達的H100晶片32片、AMD的MI300X晶片8片，打造算力平台，免費提供國內業者申請使用，後續逐年會視需求增購繪圖處理器（GPU）算力。

數產署指出，企業如果申請使用算力平台，需要說明專案主題、運算資源需求、產業應用機會與訓練資料集等，例如軟體出版業、電腦程式設計業、資訊服務業等廠商可以申請使用平台，如果是成立未滿8年的新創業者也有優先資格，申請截止日期為8月13日。

不過，AI時代算力本身要價不菲，平台提供業者免費使用算力，當然不是什麼內容都可以運算。數產署指出，算力平台不能執行挖礦、透過API方式進行其他平台模型訓練或其他侵害他人權益的行為，如果違反使用原則，就會暫停提供服務。

根據申請規範，申請者也要同意透過平台算力資源所衍生的運算模型成果無償上架平台，後續依照機制，可以透過有償、無償交易或技術授權方式，提供公益或商業使用。

目前有不少業者詢問算力平台使用方式，數產署規劃22日起陸續在台北、高雄、台中召開3場說明會，已經有200多人報名。

AI 晶片 軟體

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