全球 PCB 族群搶進泰國設50工廠 估2030躍居前四大產地

全球印刷電路板（PCB）族群積極搶進泰國設廠，泰國官方統計，將有50個工廠陸續在當地投產，業界估泰國最快2030年將躍居前四大產地，目前包含 PCB 龍頭臻鼎（4958）、欣興（3037）、華通（2313）、金像電（2368）等泰國廠皆預定2025年陸續開出產能。

研究機構數據顯示，泰國憑藉相對成熟的 PCB 及下游電子產業，在區域內具有領先的競爭力。2023年，泰國 PCB 在地生產產值約占全球3.8%，隨著全球主要 PCB 廠商持續在當地布局，預計2025年比重將可成長至4.7%。

泰國投資促進委員會（BOI）秘書長 Narit Therdsteerasukdi 說，不斷變化的全球經濟動態已導致主要製造基地向泰國轉移，泰國的基礎設施、高技能勞動力和強大的供應鏈，成為對全球投資者有吸引力的目的地，特別是電子和PCB產業。

泰國印刷電路板協會主席 Pithan Ongkosit 強調，隨著 BOI 投資支持的50家工廠陸續設立，有助後續全球 PCB 產值上看10%，使泰國成為繼台灣、中國大陸、南韓和日本之後，世界第四大 PCB 生產國，預計創造5萬至8萬個就業機會。

印刷電路板產業積極布局東南亞，除了 PCB 大廠積極投資泰國、CCL 材料商聯茂（6213）、台燿（6274）與軟性銅箔基板（FCCL）大廠台虹（8039）等近三年也積極投資，台灣電路板協會（TPCA）說，台灣已有多家PCB指標型企業與其供應鏈前往泰國投資設廠，對各類人才需求殷切。

除了 PCB 半導體設備耗材維修代工等廠商也積極投資，因應新單需求及地緣政治關係，京鼎規畫投入1.2億美元設立泰國廠，京鼎也提到，該廠按計畫預定2025年下半年開出產能。

而台商軟性銅箔基板龍頭台虹先前宣布旗下在泰國安美德春武里工業園區（AMATA City Chonburi Industrial Estate）舉行泰國廠開幕典禮，已於2024年第1季完成正式量產準備，開始為集團貢獻產能。業界認為，該廠象徵 PCB 上游布局泰國最快的成功案例。

東南亞地區正成為全球 PCB 和電子供應鏈的直接受惠區域。TPCA 分析，東南亞地區除了勞動力充裕且人力成本相對低廉等優勢以外，地緣政治風險亦極其有限。在當前國際緊張局勢中，該區域成為企業尋求第二生產基地的熱門選擇，有利推動當地 PCB 產業發展。

雖然東南亞 PCB 供應鏈目前尚處於發展初期，TPCA 分析，廠商仍面臨諸多隱性成本，但東協共同關稅協定的實施有助改善區域貿易環境，彌補供應鏈不足。預期隨著時間推移，初期面臨的挑戰將可逐步克服，從而提升整體成本效益。