台積電ADR失色 單周重挫11%…科技巨頭財報將牽動市場風向

美股四大指數上周五（19日）收黑，台積電ADR大跌3.6％，一周重挫11.5%，為2020年新冠肺炎疫情爆發以來最重周線跌幅，台灣和全球晶片供應鏈安危再度引發疑慮，那斯達克綜合指數也受拖累，一周市值蒸發9,000億美元，市場指望多家科技巨人公司接下來發布的財報來扭轉頹勢。

台積電（2330）即使法說會上修財測，上周五ADR仍再跌3.6%。費城半導體指數上周五大跌3.1%，周線跌幅深達8.8%，為4月19日來最大單周跌幅。台積電ADR則寫下2020年3月20日以來最慘重周線跌幅。

川普日前受訪暗示美國未必有責任保台，隨川普當選美國下屆總統的勝算大增，半導體股大受干擾；彭博報導說美國考慮對出口至中國的高階半導體技術實施更嚴厲管制，更是雪上加霜。

那斯達克綜合指數上周五跌0.8%，周線跌3.6%，原因是上周三出現兩年來最大跌幅，上周五又爆發全球牽連甚廣的資訊系統大當機。

標普500指數上周五跌0.7%，一周下來跌2%，是4月來最差周線表現；道瓊工業指數跌377.49點，但周線仍上漲0.7%。

科技「七雄」周線下跌5%，其中輝達（NVIDIA）跌幅達8.8%。在科技業者陸續發布財報之前，投資人由大型股急速轉進表現落後的股票，引發科技股可能回檔的雜音。

本周二，特斯拉和Alphabet將是科技七雄中最先公布業績的兩家公司。

市場面臨的另一大風險是，即使財報表現良好，也可能不足以維持科技股今年的漲勢，不僅台積電，Netflix也是一例。