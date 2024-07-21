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媒體議價 傳數發部將擬全新方案

聯合報／ 記者余弦妙／台北報導

「新聞有價」早已成為社會共識，但國內媒體議價腳步卻遲遲未看到影子，再加上新內閣上任至今仍尚未提出討論，這不禁也讓新聞產業著急。據了解，數位發展部正在研擬全新方案，目標還是希望能讓嗷嗷待哺的新聞產業能夠存活下去。

數發部成立以來，多次召集媒體、數位平台開會討論，Google也於去年三月推出「台灣新聞數位共榮基金」，未來三年內挹注新台幣三億元協助新聞產業。

數位平台看似已經釋出善意，但對於新聞產業的困境，仍無法從根源解決。今年初，仍有學者大聲疾呼希望數發部態度「硬起來」，台灣仍應加快相關立法。但隨著內閣交接，新執政團隊甫剛上任，對於各項業務仍在熟悉中，媒體議價的議題也被遺忘。

據知情人士指出，數發部對於媒體議價仍有持續關心，只不過就以目前現況來看，如果要走媒體「議價」這條路恐怕會引發更大反彈，以加拿大為例，加拿大上議院通過「線上新聞法」後，Meta表達「臉書、IG用戶無法再從平台上獲得新聞」，就怕強硬議價，恐怕也會令台灣媒體面對相同困境。

知情人士表示，為了防止此狀況也在台灣發生，數發部也正在積極構思其他解決方式。他坦言，確實有發現這些數位平台不斷在使用新聞媒體的創作，但面對數位平台的強硬態度，也不得不好好思考其他方式，接下來，也會盡快展開跨部會議，討論具體方案與計畫。

加拿大 媒體議價 情人

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