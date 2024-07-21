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AI手機進大陸 得找在地支援

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北報導

ＡＩ手機成為今年全球智慧型手機市場主旋律，然而，ＡＩ手機應用主要還是來自ChatGPT與Gemini，這兩家美國大廠的軟體應用都進不了中國大陸，國際品牌蘋果、三星ＡＩ手機要進入大陸市場，勢必得跟當地軟體平台合作，這會對大陸智慧型手機市場帶來什麼新變化？外界也相當關注。

國際研調機構Canalys指出，在GenAI（生成式ＡＩ）的帶動下，今年手機市場樂觀氛圍持續，需求也出現復甦跡象。

不過，業者要發展ＡＩ功能，也有兩項考驗。台經院資深產業分析師邱昰芳指出，「首先，手機用戶本身就會累積龐大的數據量，品牌廠如何確保這些數據不會帶來資安或者隱私威脅，會是新的挑戰，第二，這些數據可以讓品牌廠發展出什麼樣的應用，也相當關鍵，無論品牌廠說自己大模型有多厲害，都沒有意義，對於消費者來說，還是希望能在應用服務上，體驗到改變。」這也讓手機品牌廠都將資源投入到ＡＩ開發上。

除了自己研發之外，國際手機大廠也多與ＡＩ龍頭ChatGPT、Gemini合作，希望讓手機ＡＩ功能可以更好用，然而，在地緣政治影響下，如果國際大廠想要將旗下ＡＩ手機賣入大陸市場，勢必就得放棄與美國業者的合作，改與大陸本地企業合作。

以三星來說，手機的ＡＩ功能主要是與Gemini合作，但受限於法規規範，三星大陸版手機的ＡＩ功能，都是與百度文心合作。

蘋果會不會與大陸業者合作，目前還無從得知，但邱昰芳認為，蘋果若與大陸軟體平台合作，會不會很難與陸系品牌做出區隔、差異化，這恐怕會是一項疑慮。另外，Apple Intelligence強調ＡＩ隱私，但在中國市場，蘋果究竟要怎麼處理這個部分，也是大家關心的。

蘋果前幾年在大陸市場發展得順風順水，主要還是因為中美科技戰讓華為不得不暫停手邊的研發工作；然而，從去年下半年華為Mate 60 Pro強勢回歸之後，這也讓蘋果在大陸市場面對的競爭愈來愈激烈。

如果蘋果在大陸銷售的ＡＩ手機，無法做出差異化，今年iPhone 16對上華為新機，能否有贏面，恐怕還在未定之天，大陸市場版圖是否也會因此而有變化，市場持續關注。

Gemini 品牌 美國

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